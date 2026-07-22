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Спорт

Еще три хоккеиста покинули нижегородский «Старт»

22 июля 2026 11:45 Спорт
Еще три хоккеиста покинули нижегородский «Старт»

Фото: ХК "Старт"

Нижегородский хоккейный клуб «Старт» объявил об уходе еще трех игроков. Команду покинули полузащитник Дмитрий Барбаков, а также воспитанники нижегородского хоккея Руслан Сущев и Роман Кобелев, сообщили в соцсетях команды.

28-летний Дмитрий Барбаков продолжит карьеру в кировской «Родине». В «Старте» поблагодарили хоккеиста за яркую игру, самоотдачу и вклад в результаты команды, отметив, что за время выступлений он стал важной частью коллектива.

За карьеру Барбаков провел 290 матчей в чемпионате России, в которых забил 137 мячей и сделал 91 результативную передачу. В Кубке России на его счету 70 игр, 36 голов и 21 голевой пас.

Также клуб покидает 21-летний нападающий Руслан Сущев. За время выступлений в чемпионате России он сыграл 36 матчей, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. В Кубке России Сущев провел восемь встреч и отметился одним голом.

Еще одним ушедшим игроком стал 19-летний защитник Роман Кобелев. В чемпионате России он сыграл 53 матча и забил один мяч, а в Кубке России провел семь игр. В клубе поблагодарили хоккеиста за вклад в команду и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, после завершения сезона 2025/26 «Старт» уже расстался с девятью хоккеистами. Команду покинули Денис Котков и Петр Цыганенко, завершившие карьеру, а также Вячеслав Вдовенко, Андрей Хроменков, Игорь Вассерман, Иван Нечаев, Дмитрий Баранов, Михаил Оськин и Даниил Проворов.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне «Старт» из-за финансовых проблем вместо Суперлиги будет выступать в Высшей лиге. Однако официально клуб эту информацию пока не подтверждал.

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Теги:
Спорт ХК "Старт" Хоккей
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