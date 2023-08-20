Глеб Никитин и Захар Прилепин озвучили планы совместной работы Политика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

После завершения церемонии официального вступления в должность 26 сентября 2023 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с подполковником Росгвардии, политическим деятелем, писателем Захаром Прилепиным встретился с представителями федеральных и нижегородских средств массовой информации.

"Огромные слова благодарности всем, кто отдал свой голос на выборах! Это очень вдохновляет, помогает трудиться. Понимаешь, что все не зря, вся работа – не зря! Хотел сказать спасибо всем соратникам. Это правительство региона, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания, представители партий, общественных объединений. Отдельно хотел сказать спасибо Захару Прилепину. Очень рад, что он с нами", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор сообщил, что подписал указ о наделении Владимира Лебедева полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Нижегородской области.

"Считаю, что он доказал свою эффективность. Исключительно активный человек, профессиональный в своей области, в сфере экологии. Всегда занимал активную позицию как в министерствах, так и в рамках деятельности комиссии Государственного совета по экологии, которую я возглавляю", - отметил Глеб Никитин.

В свою очередь, Захар Прилепин высоко оценил развитие региона в последние годы и рассказал о планах совместной работы.

"Очень много ездил по стране, и Нижний Новгород точно входит в пятерку самых красивых, ухоженных, развивающихся городов. Удивительный город! Мы с Глебом Сергеевичем сдружились, во всем нашли общий язык и взаимопонимание. Мы создали тренировочный центр "Сталь", которому нет аналогов в России. Мы создаем несколько именных батальонов, работаем по самым разным направлениям", - рассказал Захар Прилепин.

Одним из совместных проектов стал центр "Пешков", основная задача которого – поддержка патриотических культурных проектов.

"У нас самые лучшие поэты, самые лучшие музыканты, самые лучшие философы – и они отозвались. Мы здесь начали работать, проводим и литературные школы, и музыкальные, и театральные, и живописцев тоже будем учить. Мы здесь, в Нижнем Новгороде, начали эту работу, в которой нуждается вся страна, и тоже этим гордимся. Надо выстроить другую систему, и, конечно же, вот как приходило в свое время ополчение спасать Россию, спасать Москву, Минин и Пожарский - надо выстраивать такое же культурное ополчение, и мы сказали, что у нас в Нижнем Новгороде будет столица новой русской культуры, многонациональной российской культуры", - сказал Захар Прилепин.