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Общество

Экскурсию на Дзержинскую ТЭЦ организовали для школьников

28 сентября 2023 10:17  [113] Общество

Фото: Т Плюс

Дзержинскую ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 27 сентября посетили с экскурсией восьмиклассники школы №23 с углубленным изучением отдельных предметов.

Ребята побывали в основных цехах станции и на щитах управления. Специалисты ТЭЦ рассказали им, как устроено и работают современное энергетическое оборудование и новейшие, основанные на цифровых технологиях, системы управления. Экскурсия была организована в рамках корпоративной программы "Открытый турникет".

"Задача проекта "Открытый турникет" – привлечь внимание школьников к энергетике. За последние годы на Дзержинской ТЭЦ введено новое высокоэффективное котельное оборудование, цифровизированные системы управления технологическими процессами, нам есть что показать ребятам. Будем рады, если для кого-то из них сегодняшняя экскурсия станет первым шагом в профессию энергетика", — сказал технический директор — главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

В октябре на Дзержинской ТЭЦ побывают ученики других школ города.

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Теги:
Т Плюс ТЭЦ Экскурсия
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