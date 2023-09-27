Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи объектов теплоснабжения Общество

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов.

Помните, что любые возможные инциденты на тепловых сетях представляют высокую опасность! Предельно внимательными необходимо быть в начале отопительного сезона при пуске отопления.

Сохранить ваше здоровье и жизнь и уберечь от беды других людей поможет соблюдение простых мер безопасности:

- не пытайтесь проехать или пройти места парения;

- не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;

- не допускайте игр детей рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими теплосетевыми объектами;

- будьте особо внимательны при движении близи ограждений мест производства ремонтных работ;

- не наступайте на крышки люков. Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено;

- при возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры немедленно немедленно сообщите о случившемся:

в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

в Кстово – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.