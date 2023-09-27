Старт прививочной кампании против гриппа
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2023 15:36  [117] Участок дороги от Воротынца до берега Волги отремонтируют за 236,8 млн рублей
28 сентября 2023 15:10  [122] Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи объектов теплоснабжения
28 сентября 2023 14:56  [122] Проблемы с регистрацией пассажиров возникли в нижегородском аэропорту
28 сентября 2023 14:18  [124] Штраф за пьяную езду на электросамокате планируется увеличить
28 сентября 2023 13:52  [152] Нижегородское Заксобрание одобрило дополнительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий
28 сентября 2023 13:41  [145] Более 575 тысяч нижегородцев с кардиологическими болезнями состоят на учете
28 сентября 2023 13:22  [165] Нижегородские ученые создают способ утилизации СО2 с помощью микроводорослей
28 сентября 2023 12:28  [152] Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года
28 сентября 2023 12:12  [179] Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60%
28 сентября 2023 12:03  [179] Нижегородцев приглашают к участию в "Дне сердца"
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи объектов теплоснабжения

28 сентября 2023 15:10  [122] Общество
Фото: “Т плюс”

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов.

Помните, что любые возможные инциденты на тепловых сетях представляют высокую опасность! Предельно внимательными необходимо быть в начале отопительного сезона при пуске отопления.
Сохранить ваше здоровье и жизнь и уберечь от беды других людей поможет соблюдение простых мер безопасности:
- не пытайтесь проехать или пройти места парения;
- не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;
- не допускайте игр детей рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими теплосетевыми объектами;
- будьте особо внимательны при движении близи ограждений мест производства ремонтных работ;
- не наступайте на крышки люков. Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено;
- при возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры немедленно немедленно сообщите о случившемся:
в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
в Кстово – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph