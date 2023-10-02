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Общество

Нижегородский доброволец: "Надо скорее победить и вернуться к семье"

02 октября 2023 14:40  [98] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Нижегородские добровольцы, заключившие военные контракты, отправились на подготовку к участию в специальной военной операции, сообщили в Доме народного единства.  

Для военнослужащего из Лукоянова решающим фактором стал сын, который второй год выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. По словам добровольца, он идет помогать сражаться.

"Решение, конечно, это не легкое. У меня жена молодая. Отпустила, ждет. Поэтому настрой у меня позитивный. Надо скорее победить и вернуться к семье", - поделился контрактник.

Доброволец из города Семенова Нижегородской области работает на заводе. О заключении военного контракта думал несколько месяцев. Говорит, что все хорошо взвесил и решил, что единственно правильный выбор – отправиться на СВО.

"На предприятии поддержали. Выписали материальную помощь, помогли со сборами, сказали: "Вернешься – опять выйдешь на работу", - сообщил военнослужащий.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе нижегородского Дома народного единства.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте служувнн.рф.

Как сообщалось ранее, группа нижегородцев отправилась на подготовку к участию в СВО.

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Теги:
Военные СВО
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