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Общество

Олег Лавричев: "Именно педагоги формируют правильную личностную систему координат человека, гражданина и патриота своей Отчизны"

05 октября 2023 09:35  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем учителя.

"Во все времена профессия учителя была одной из самых почетных и уважаемых. Именно педагоги решают самую ответственную государственную задачу – формируют правильную личностную систему координат человека, гражданина и патриота своей Отчизны, внося неоценимый вклад в развитие интеллектуального потенциала нашей страны.

Ваши знания, опыт, профессионализм и стремление к достижению совершенства во всем оставляют глубокое впечатление и признаются всеми, кто считает образование одной из высших ценностей общества. Педагогическое мастерство дополняют ваши исключительные человеческие качества – терпение, понимание, отзывчивость и способность вдохновлять детей на достижение новых вершин.

Вот почему особые слова благодарности звучат в этот день в адрес любимых учителей – за верность делу, нелегкий, но такой важный и благородный труд! Всем педагогам от души желаю, чтобы работа приносила радость и удовольствие, а в доме всегда царили тепло, уют и гармония! Счастья, здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Олег Лавричев Учитель
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