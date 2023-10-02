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Общество

Юрий Шалабаев: "Я хочу поблагодарить всех, кто работает в сфере образования"

05 октября 2023 09:55  [106] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днём учителя.

"Сегодня День учителя! В Нижнем Новгороде сейчас работают более 15 тысяч педагогов. Из них 1300 - в сфере культуры, почти 800 - в спорте.

Радостно, что в школы, вузы, учреждения дополнительного образования приходят молодые специалисты, например, только в этом году - 445 человек.

Наверное, каждый из нас помнит свою первую учительницу, любимых педагогов в школе, преподавателей - в вузе. Каждый из них участвовал в развитии нашей личности, давал нам знания не только о науках, но и о жизни.

Я хочу поблагодарить всех, кто работает в сфере образования, за ежедневный труд, терпение, преданность и любовь к детям. Именно вы формируете будущее нашего города и всей страны. Желаю всем учителям радости и удовлетворения от работы, гордости за своих учеников, новых успехов и достижений", - сказал глава города.

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Теги:
Образование Учитель Юрий Шалабаев
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