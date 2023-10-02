Нижегородские туристы смогли вернуться из Египта после 28-часовой задержки рейса Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородские туристы смогли вернуться из Египта после 28-часовой задержки рейса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, самолет должен был вылететь из Шарм-Эль-Шейха в Нижний Новгород еще 3 октября в 18:25.

В возвращении нижегородцев домой принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который дал соответствующие поручения профильным членам правительства.

В результате переговоров с авиакомпанией был найден борт для выполнений рейса. Самолет вылетел из Египта в 02:30 и приземлился в Нижнем Новгороде в 7:29.

Сейчас этот борт готовится к выполнению обратного рейса в Египет, на котором смогут улететь пассажиры, ожидавшие вылета в Нижнем Новгороде.

Напомним, в конце сентября в нижегородском аэропорту из-за DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo возникли проблемы с регистрацией пассажиров.