Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода будет включена в календарный план городских спортивных мероприятий Спорт

фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода будет включена в календарный план городских спортивных мероприятий.

В спартакиаде приняли участие почти 100 человек. Участниками стали команды из всех районов Нижнего Новгорода, они состязались в плавании, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, дартсе и др.

«Мероприятие получилось зрелищным и ярким. Подготовка к нему заняла почти полгода, но это стоило того, чтобы организовать и провести спортивные соревнования среди пенсионеров областного центра на высоком уровне», - отметил председатель отделения "Союза пенсионеров России" Нижнего Новгорода Александр Кулигин. Он добавил, что спартакиада пенсионеров не проводилась в Нижнем Новгороде практически 10 лет, и, выразил уверенность, что она станет традиционной.

Председатель отделения "Союза пенсионеров России" Нижнего Новгорода поблагодарил за помощь в проведении Спартакиады администрацию Нижнего Новгорода, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы. Отдельно слова благодарности за участие в проведении мероприятия он адресовал председателю НРО Союза пенсионеров России, депутату Законодательного собрания Нижегородской области Валерию Антипову, региональному координатору партийного проекта «Старшее поколение», заместителю председателя Думы Нижнего Новгорода Владимиру Тарасову, директору департамента физической культуры и спорта города Антону Ермакову.

«Участники Спартакиады показали и свой боевой настрой, и свои физические способности, которым может позавидовать подрастающее поколение. Выступая за здоровой образ жизни они подают молодым людям правильный пример, и показывают, что позитивный настрой присущ для любого возраста», - сказал в заключение Александр Кулигин.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы «Единой России» и партийного проекта «Старшее поколение».