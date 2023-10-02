Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
06 октября 2023 16:22  [144] Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода будет включена в календарный план городских спортивных мероприятий
03 октября 2023 11:53  [477] Рекорд России по бегу поставлен на нижегородском фестивале "Королева спорта"
02 октября 2023 09:12  [603] Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать ФК "Пари НН" на матче с "Крыльями Советов"
29 сентября 2023 16:20  [547] Финансирование выездов нижегородских спортсменов на соревнования увеличили втрое
29 сентября 2023 14:15  [540] "Спартакиада ТОС" собрала нижегородских активистов из всех районов города
29 сентября 2023 13:20  [615] Фестиваль легкой атлетики состоится в Нижнем Новгороде 1 октября
27 сентября 2023 12:38  [618] Более 1,4 млн жителей Нижегородской области регулярно занимаются спортом
27 сентября 2023 10:36  [569] Нижегородское "Торпедо" вышло на первое место Западной конференции КХЛ
26 сентября 2023 13:43  [581] "Единая Россия" проведет зимний спортивный марафон "Сила России"
26 сентября 2023 10:21  [742] Нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество со школой "Витязя"
Спорт

Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода будет включена в календарный план городских спортивных мероприятий

06 октября 2023 16:22  [144] Спорт
фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода будет включена в календарный план городских спортивных мероприятий.

В спартакиаде приняли участие почти 100 человек. Участниками стали команды из всех районов Нижнего Новгорода, они состязались в плавании, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, дартсе и др.

«Мероприятие получилось зрелищным и ярким. Подготовка к нему заняла почти полгода, но это стоило того, чтобы организовать и провести спортивные соревнования среди пенсионеров областного центра на высоком уровне», - отметил председатель отделения "Союза пенсионеров России" Нижнего Новгорода Александр Кулигин. Он добавил, что спартакиада пенсионеров не проводилась в Нижнем Новгороде практически 10 лет, и, выразил уверенность, что она станет традиционной.

Председатель отделения "Союза пенсионеров России" Нижнего Новгорода поблагодарил за помощь в проведении Спартакиады администрацию Нижнего Новгорода, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы. Отдельно слова благодарности за участие в проведении мероприятия он адресовал председателю НРО Союза пенсионеров России, депутату Законодательного собрания Нижегородской области Валерию Антипову, региональному координатору партийного проекта «Старшее поколение», заместителю председателя Думы Нижнего Новгорода Владимиру Тарасову, директору департамента физической культуры и спорта города Антону Ермакову.

«Участники Спартакиады показали и свой боевой настрой, и свои физические способности, которым может позавидовать подрастающее поколение. Выступая за здоровой образ жизни они подают молодым людям правильный пример, и показывают, что позитивный настрой присущ для любого возраста», - сказал в заключение Александр Кулигин.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы «Единой России» и партийного проекта «Старшее поколение».

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph