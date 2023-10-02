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Общество

Лауреатом Нобелевской премии по химии стал выходец из СССР

05 октября 2023 15:51  [163] Общество

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали трое учёных: выходец из СССР Алексей Екимов и американцы Луис Брюс и Мунги Бавенди. Они смогли открыть и синтезировать нанометровые полупроводниковые кристаллы — так называемые квантовые точки, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани, сообщает телеканал "360".

У квантовых точек множество интересных и необычных свойств. Например, они имеют разные цвета в зависимости от размера.

Нобелевскую премию по физике присудили за создания методов изучения электронов и природы света. Эксперименты троих учёных — Пьера Агостини, Ференца Краушу и Анн Л’Улье — дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул.

Лауреатами премии по медицине стали венгерская учёная Каталин Карико и американец Дрю Вайсман, которые разработали эффективную вакцину с мРНК против COVID-19. Открытие биохимиков позволило "обмануть" иммунную систему.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал драматург из Норвегии Юн Фоссе. Литератору присудили премию за его новаторские пьесы и прозу, которые "позволяют высказать неизъяснимое".

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Теги:
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