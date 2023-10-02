Депутат Госдумы Юрий Станкевич возьмет на контроль ряд вопросов по развитию Воскресенского округа Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич посетил Воскресенский муниципальный округ. Традиционно знакомство с муниципалитетом он начал с объезда округа. Особое внимание объектам, которые реализуются в рамках народной программы "Единой России".

В частности, депутат проинспектировал ремонт автодороги федерального значения Р-177 "Поветлужье" Нижний Новгород – Йошкар-Ола. Работы выполняются в два этапа и будут завершены в следующем году. Сейчас уже готов участок с 146-го по 156‑й км на обходе Воскресенского.

Также Юрий Станкевич оценил результат благоустройства площади Ленина в р.п. Воскресенское, которое было выполнено в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сегодня там создано общественное пространство с пешеходными дорожками из брусчатки и освещением, установлены малые архитектурные формы, качели, лавочки, урны, выполнены работы по озеленению.

Одним из ключевых событий визита в Воскресенский муниципальный округ стала встреча Юрия Станкевича с предпринимательским сообществом. Она объединила представителей малого бизнеса, лесного хозяйства и лесоперерабатывающей отрасли, туристической сферы, торговли и многих других сфер, которые работают на территории округа.

Большинство вопросов, которые прозвучали на встрече, касались сферы энергетики, в частности, стоимости тарифов. Именно от решения этих вопросов зависит жизнедеятельность многих предприятий. Также обсудили вопросы, связанные с демографией, и как следствие, дефицитом кадров для экономики, организацией муниципальной пожарной охраны, вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Все озвученные темы взяты в работу.

"Мероприятие было организовано в удобной для всех форме и направлено на поиск конструктивных решений проблем предпринимателей. Данная встреча – это начало большой совместной работы, направленной на разработку законодательных инициатив, которые в дальнейшем положительно повлияют на предпринимательскую деятельность и развитие нашего округа", - отметили в Фонде поддержки предпринимательства Воскресенского округа, на базе которого прошла встреча.

Как пример организации предпринимательской деятельности на территории округа Юрий Станкевич посетил агрокомбинат "Ветлужский", который известен своей продукцией далеко за пределами родного муниципалитета. Это молодая и динамично развивающаяся компания, которая занимается выращиванием шампиньонов. В производственном процессе используется только экологически чистое сырье и компоненты. А мощности позволяют выращивать до 700 тонн грибов ежегодно. В силу специфики производства здесь остро стоит вопрос с энергоэффективностью предприятия.

"Сегодня важна поддержка предпринимательского сообщества на всех уровнях власти. Какие-то вопросы мы, как депутаты, можем решать самостоятельно на федеральном уровне, какие-то на региональном – совместно с представителями исполнительной власти. В Нижегородской области за последние годы командой правительства выработана достойная система мер поддержки. Но мы понимаем, что на долю предпринимателей за последние годы выпало немало испытаний. Поэтому во время такого общения и посещения промышленных объектов мы можем нащупать болевые точки и поднять те вопросы, которые пока еще требуют разностороннего вмешательства. Поэтому обязательно озвученные темы возьму в работу", - отметил Юрий Станкевич.

Одна из главных достопримечательностей Воскресенского округа и всей Нижегородской области – озеро Светлояр. Это место неоднократно выходило в лидеры различных федеральных туристических рейтингов и становилось победителем федеральных конкурсов. Юрию Станкевичу рассказали о планах по развитию этой территории. В частности, речь зашла об участии в проекте регионального министерства туризма на получение субсидии на условиях софинансирования. Поэтому в ходе встречи с Юрием Станкевичем глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" округа Александр Запевалов затронул тему поиска инвесторов для создания комфортной инфраструктуры и заручился поддержкой депутата.

Напомним, в формировании народной программы "Единой России" приняли участие более 2,5 млн россиян. Жители Нижегородской области внесли больше 215 тысяч предложений. Наибольшее внимание уделено здравоохранению, образованию, городской среде, экономике, культуре, экологии, а также повышению качества жизни на селе.