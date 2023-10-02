Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2023 11:32  [1] Депутат Госдумы Юрий Станкевич возьмет на контроль ряд вопросов по развитию Воскресенского округа
09 октября 2023 11:24  [23] Учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента РФ
09 октября 2023 10:23  [114] Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия
09 октября 2023 09:59  [132] Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области
09 октября 2023 09:34  [126] Электричество точечно отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 9 октября
08 октября 2023 17:26  [275] Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"
08 октября 2023 14:42  [302] Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2023 14:13  [534] Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе
08 октября 2023 13:05  [322] ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей
08 октября 2023 09:50  [340] Евгений Люлин: "Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев"
Общество

Депутат Госдумы Юрий Станкевич возьмет на контроль ряд вопросов по развитию Воскресенского округа

09 октября 2023 11:32  [1] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич посетил Воскресенский муниципальный округ. Традиционно знакомство с муниципалитетом он начал с объезда округа. Особое внимание объектам, которые реализуются в рамках народной программы "Единой России".

В частности, депутат проинспектировал ремонт автодороги федерального значения Р-177 "Поветлужье" Нижний Новгород – Йошкар-Ола. Работы выполняются в два этапа и будут завершены в следующем году. Сейчас уже готов участок с 146-го по 156‑й км на обходе Воскресенского. 

Также Юрий Станкевич оценил результат благоустройства площади Ленина в р.п. Воскресенское, которое было выполнено в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Сегодня там создано общественное пространство с пешеходными дорожками из брусчатки и освещением, установлены малые архитектурные формы, качели, лавочки, урны, выполнены работы по озеленению. 

Одним из ключевых событий визита в Воскресенский муниципальный округ стала встреча Юрия Станкевича с предпринимательским сообществом. Она объединила представителей малого бизнеса, лесного хозяйства и лесоперерабатывающей отрасли, туристической сферы, торговли и многих других сфер, которые работают на территории округа.

Большинство вопросов, которые прозвучали на встрече, касались сферы энергетики, в частности, стоимости тарифов. Именно от решения этих вопросов зависит жизнедеятельность многих предприятий. Также обсудили вопросы, связанные с демографией, и как следствие, дефицитом кадров для экономики, организацией муниципальной пожарной охраны, вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Все озвученные темы взяты в работу. 

"Мероприятие было организовано в удобной для всех форме и направлено на поиск конструктивных решений проблем предпринимателей. Данная встреча – это начало большой совместной работы, направленной на разработку законодательных инициатив, которые в дальнейшем положительно повлияют на предпринимательскую деятельность и развитие нашего округа", - отметили в Фонде поддержки предпринимательства Воскресенского округа, на базе которого прошла встреча.

Как пример организации предпринимательской деятельности на территории округа Юрий Станкевич посетил агрокомбинат "Ветлужский", который известен своей продукцией далеко за пределами родного муниципалитета. Это молодая и динамично развивающаяся компания, которая занимается выращиванием шампиньонов. В производственном процессе используется только экологически чистое сырье и компоненты. А мощности позволяют выращивать до 700 тонн грибов ежегодно. В силу специфики производства здесь остро стоит вопрос с энергоэффективностью предприятия. 

"Сегодня важна поддержка предпринимательского сообщества на всех уровнях власти. Какие-то вопросы мы, как депутаты, можем решать самостоятельно на федеральном уровне, какие-то на региональном – совместно с представителями исполнительной власти. В Нижегородской области за последние годы командой правительства выработана достойная система мер поддержки. Но мы понимаем, что на долю предпринимателей за последние годы выпало немало испытаний. Поэтому во время такого общения и посещения промышленных объектов мы можем нащупать болевые точки и поднять те вопросы, которые пока еще требуют разностороннего вмешательства. Поэтому обязательно озвученные темы возьму в работу", - отметил Юрий Станкевич. 

Одна из главных достопримечательностей Воскресенского округа и всей Нижегородской области – озеро Светлояр. Это место неоднократно выходило в лидеры различных федеральных туристических рейтингов и становилось победителем федеральных конкурсов. Юрию Станкевичу рассказали о планах по развитию этой территории. В частности, речь зашла об участии в проекте регионального министерства туризма на получение субсидии на условиях софинансирования. Поэтому в ходе встречи с Юрием Станкевичем глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" округа Александр Запевалов затронул тему поиска инвесторов для создания комфортной инфраструктуры и заручился поддержкой депутата. 

Напомним, в формировании народной программы "Единой России" приняли участие более 2,5 млн россиян. Жители Нижегородской области внесли больше 215 тысяч  предложений. Наибольшее внимание уделено здравоохранению, образованию, городской среде, экономике, культуре, экологии, а также повышению качества жизни на селе. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воскресенский район Единая Россия Юрий Станкевич
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph