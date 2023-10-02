Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в III квартале начали сопровождение 14 инвестпроектов Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области (КРНО) начали сопровождение 14 инвестиционных проектов в III квартале 2023 года. Об этом сообщили в КРНО.

Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 9 млрд рублей. По результатам реализации планируется создать около 1400 новых рабочих мест.

В частности, пять проектов реализуется в промышленной сфере, четыре – в сельском хозяйстве и производстве продовольственной продукции. Еще три проекта направлены на развитие здравоохранения и рекреации. Кроме того, на сопровождении у теруправляющих – два проекта по строительству складских помещений.

Территориальные управляющие выявили также 20 новых инвестиционных площадок на территории региона и актуализировали информацию о 42 площадках. За III квартал они провели более 70 встреч с представителями бизнеса, ресурсоснабжающих организаций, органов исполнительной власти и МСУ Нижегородской области для обсуждения вопросов при реализации инвестиционных проектов.

"Открытие новых производств – важный этап в развитии промышленности и экономики региона, позволяющий создавать новые рабочие места и повышать конкурентные преимущества выпускаемой в Нижегородской области продукции. Территориальные менеджеры ведут активную работу по привлечению разноплановых проектов, благодаря чему в регионе востребованы специалисты разного профиля подготовки", – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, с лета 2022 года на территории Нижегородской области ведут деятельность шесть территориальных управляющих Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими районами.

Всего на сопровождении территориальных управляющих на сегодняшний день находится 52 проекта. Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области.

Напомним, что нижегородский инвестпортал и Корпорация развития признаны лучшими в России.