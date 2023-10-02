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Политика

Глава Нижнего Новгорода рассказал депутатам ЗСНО о деятельности аналитического центра

10 октября 2023 15:43  [115] Политика
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев рассказал депутатам нижегородского Заксобрания о деятельности аналитического центра.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 10 октября депутаты регионального парламента ознакомились с работой городского аналитического центра.

Как пояснил мэр, полученные данные в центре обрабатываются при помощи искусственного интеллекта и направляются всем руководителям департаментов в виде информации через мессенджеры. На сегодняшний день порядка 95% процессов в мэрии имеют "цифровой след", подчеркнул глава города.

Также по словам Юрия Шалабаева, муниципалитет оперативно отрабатывает все обращения от граждан в своих соцсетях, ни одного из обращений не остается без ответа.

Директор центра Алексей Синичкин рассказал, что основная часть обращений связана с работой коммунальных служб, городского транспорта.

Аналитический центр помогает принимать решения по содержанию дорожной сети, общественных пространств, реализации нацпроектов, строительству и содержанию школ, детсадов. 

Кроме того, мэрия постоянно вводит новые цифровые сервисы для горожан.

Как сообщалось ранее, аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России.

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Теги:
Законодательное собрание Технологии Юрий Шалабаев
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