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Общество

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин проведет прием граждан 28 ноября

11 октября 2023 11:46  [79] Общество

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин во вторник 28 ноября 2023 года проведет прием граждан.

Прием будет проходить в здании Законодательного Собрания Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 2.

Желающим прийти на прием необходимо в срок до 27 октября 2023 года представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата ЗСНО свое обращение и необходимые документы (при наличии).

Также можно подать обращение по электронной почте priem-zsno@int.zsno.ru, либо заполнив анкету в разделе "Меню/Для граждан/Онлайн-приемная" на официальном сайте нижегородского Заксобрания: https://www.zsno.ru/reception.

Аппарат ЗСНО располагается в кабинете № 31, прием обращений проходит с 09:00 до 18:00 (в пятницу – с 9:00 до 17:00), обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48.

Контактные телефоны: (831) 439-06-69, (831) 419-20-10 (отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного Собрания).

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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