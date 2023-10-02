Лучшего эксперта независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов выберут в Нижегородской области Общество

Управление по профилактике коррупционных правонарушений Нижегородской области выберет на конкурсной основе среди жителей региона лучшего эксперта года в области независимой антикоррупционной экспертизы и проектов нормативных правовых актов.

Конкурс пройдет в соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В мероприятии могут принять участие аккредитованные независимые эксперты, выявившие в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов региона коррупциогенные факторы.

Основной задачей конкурса является совершенствование работы, направленной на выявление в положениях нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и предупреждение коррупционных правонарушений.

При подаче заявки на конкурс необходимо приложить следующие документы:

- копии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, изданных (разработанных) не позднее дня окончания срока подачи заявок на конкурс;

- копии подготовленных в 2023 году заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с подписью эксперта, проводившего экспертизу.

- копии мотивированных ответов органов исполнительной власти Нижегородской области и их должностных лиц по результатам рассмотрения экспертных заключений.

Заявки на конкурс принимаются до 16 октября 2023 года по адресу: Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д.6, каб.400. Заявку на конкурс можно отправить на бумажном носителе по адресу 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, или в форме электронного документа по адресу электронной почты: official@anticor.kreml.nnov.ru. При направлении заявки в форме электронного документа в строке "Тема" электронного письма должно быть указано "Конкурс экспертов".