Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2023 18:28  [53] Неделя родительских компетенций пройдет в Мининском университете
11 октября 2023 18:02  [91] Нижегородцы могут поддержать в народном голосовании региональных участников Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор"
11 октября 2023 17:47  [90] Граффити в честь участника СВО Максима Климова открыли в школе №138
11 октября 2023 16:55  [126] Двухстороннее движение введут на улице Костина до 16 ноября
11 октября 2023 16:36  [110] Первые соцобъекты подключили к газу по программе социальной догазификации
11 октября 2023 16:25  [124] Лучшего эксперта независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов выберут в Нижегородской области
11 октября 2023 16:07  [134] Список получателей субсидий на газификацию могут расширить
11 октября 2023 15:55  [196] Елена Шальнова стала "Супер-бабушкой Нижнего Новгорода - 2023"
11 октября 2023 15:10  [138] Капремонт в гимназии №2 Нижнего Новгорода планируют завершить к середине ноября
11 октября 2023 14:28  [148] Новое оборудование поступило в Шатковскую ЦРБ по нацпроекту
Общество

Нижегородцы могут поддержать в народном голосовании региональных участников Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

11 октября 2023 18:02  [91] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На сайте Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" партии "Единая Россия" проходит народное голосование за заявленные проекты. 

Куратор конкурса в Нижегородской области, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева пригласила жителей региона поддержать нижегородских участников. 

"До 10 октября подавались заявки от жителей и управляющих организаций для участия в конкурсе. В финал выйдут проекты, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании на сайте конкурса. Затем из "народных" победителей жюри выберет лучших со всей страны. Поэтому призываю жителей поддержать нижегородцев и проголосовать за наших!", - сказала куратор конкурса. 

Народное голосование на сайте moydom.er.ru продлится до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре, жюри определит 5 победителей в каждой номинации, все они получат ценные призы.

В этом году в конкурсе четыре номинации:
- "Лучший двор" (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию).
- "Самый дружный дом" (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей).
- "Лучший подъезд" (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)
- "Самый энергоэффективный дом" (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Напомним, конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации партийного проекта "Жители МКД" и при содействии партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда". Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".

Повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph