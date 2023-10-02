Нижегородцы могут поддержать в народном голосовании региональных участников Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”
На сайте Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" партии "Единая Россия" проходит народное голосование за заявленные проекты.
Куратор конкурса в Нижегородской области, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева пригласила жителей региона поддержать нижегородских участников.
"До 10 октября подавались заявки от жителей и управляющих организаций для участия в конкурсе. В финал выйдут проекты, набравшие наибольшее количество голосов в народном голосовании на сайте конкурса. Затем из "народных" победителей жюри выберет лучших со всей страны. Поэтому призываю жителей поддержать нижегородцев и проголосовать за наших!", - сказала куратор конкурса.
Народное голосование на сайте moydom.er.ru продлится до 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре, жюри определит 5 победителей в каждой номинации, все они получат ценные призы.
В этом году в конкурсе четыре номинации:
- "Лучший двор" (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию).
- "Самый дружный дом" (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей).
- "Лучший подъезд" (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)
- "Самый энергоэффективный дом" (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).
Напомним, конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации партийного проекта "Жители МКД" и при содействии партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда". Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".
Повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".
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