Пляжная зона "Малибу" появилась в Володарске благодаря нацпроекту ФКГС

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Территория для отдыха "Малибу" появилась около озера в Володарске благодаря нацпроекту ФКГС.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, всего на создание новой зоны отдыха было направлено 20,3 млн рублей.
По словам главы Володарского муниципального округа Геннадия Щанникова, местные жители с удовольствием гуляют вокруг озера, несмотря на закрытие купального сезона. Название для нового сквера также выбрали сами жители.
В рамках выполнения работ подрядчик установил скамейки, урны, оборудовал системы освещения и видеонаблюдения, организовал футбольную и волейбольную площадки, с прицелом на следующий сезон.
Также была построена пешеходная дорожка, обустроена парковка.
Как сообщалось ранее, еще три сквера благоустроили в Приокском районе.
Также сообщалось, что сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства.
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