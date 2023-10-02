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Общество

Пляжная зона "Малибу" появилась в Володарске благодаря нацпроекту ФКГС

12 октября 2023 12:21  [87] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Территория для отдыха "Малибу" появилась около озера в Володарске благодаря нацпроекту ФКГС.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, всего на создание новой зоны отдыха было направлено 20,3 млн рублей.

По словам главы Володарского муниципального округа Геннадия Щанникова, местные жители с удовольствием гуляют вокруг озера, несмотря на закрытие купального сезона. Название для нового сквера также выбрали сами жители.

В рамках выполнения работ подрядчик установил скамейки, урны, оборудовал системы освещения и видеонаблюдения, организовал футбольную и волейбольную площадки, с прицелом на следующий сезон.

Также была построена пешеходная дорожка, обустроена парковка.

Как сообщалось ранее, еще три сквера благоустроили в Приокском районе. 

Также сообщалось, что сквер на улице Гороховецкой открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства.

 

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Теги:
Володарский район ФКГС
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