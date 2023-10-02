Пять школ Автозаводского района подписали соглашение о сотрудничестве с ГАЗ Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пять школ Автозаводского района подписали соглашение о сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Так, в школах № 37, 43, 119, 170 и в лицее №165 на базе инженерно-технологических классов будет проходить углубленное изучение точных наук.

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко отметил, что заключенные соглашения позволят организовать раннюю профориентационную работу на базе школ.

"Нижегородские школы при поддержке главы города Юрия Шалабаева активно включились в этот процесс. Очень важно, что благодаря содействию Горьковского автозавода мы имеем возможность проводить так называемый День вне школы, когда учебная деятельность организована на производстве. Дети могут приходить на ГАЗ, видеть, как реально выглядит работа на промышленном предприятии, не на бумаге и не в учебнике, а в практическом исполнении", - сказал глава городского депобра.

Соглашения с образовательными учреждениями Автозаводского района подписаны в рамках программы ГАЗа по развитию территорий "Новый социальный вектор", инициированной работниками завода и поддержанной промышленником Олегом Дерипаской. Профильные классы станут частью системы подготовки кадров Горьковского автозавода, которая включает в себя образовательные проекты на региональном и федеральном уровнях, экспертную и материальную поддержку профориентационных инициатив, работу с учреждениями среднего, среднего профессионального и высшего образования.

Как сообщалось ранее, инженерно-технологические классы появились в пяти школах Автозаводского района.