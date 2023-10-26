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В Нижнем о Нижнем: "Ростелеком" представил сериал "Родные люди"

26 октября 2023 15:18  [305] Культура и отдых

erid: Kra23WyjE

"Ростелеком" показал нижегородцам одну из новелл киноальманаха "Родные люди" (16+), которую снимали в Нижнем Новгороде. Зрители посмотрели короткометражный фильм в культурном пространстве "Кинофактура" на день раньше премьерного показа на платформе Wink.

Альманах объединяет восемь жизненных историй о взаимоотношениях поколений, происходящих в разных городах: Астрахани, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве, а также поселке Массандра в Крыму. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Линейка фильмов Wink Originals, в которую входит и представленный сегодня альманах, взорвала представление о том, каким может и должно быть российское кино. Онлайн-платформа не только входит в тройку популярных видеосервисов по стране, но и уверенно стремится к лидерству в Нижнем Новгороде. Я благодарен всем нашим подписчикам, которые пользуются онлайн-кинотеатром и таким образом поддерживают отечественную киноиндустрию". 

Показ короткометражного фильма начался с видеообращения российского актера театра и кино Камиля Ларина, сыгравшего в нижегородском эпизоде главную роль. Он рассказал о курьезном случае с реквизитом на съемочной площадке. Во время съемок на Чкаловской лестнице велосипедное колесо случайно выскочило у него из рук и покатилось вниз на проезжую часть… 

"Ситуацию спасла девушка из толпы, наблюдавшей за съемками — она чудом подхватила колесо. Имени ее не помню. То ли Аня, то ли Наташа, то ли Катя… Важно, что всегда найдутся родные люди, готовые прийти на помощь", — отметил Камиль Ларин. 

Специальным гостем кинопоказа стал один из режиссеров киноальманаха Дмитрий Губарев, снимавший нижегородский эпизод. По его словам, он давно мечтал поработать в Нижнем Новгороде, и такая возможность представилась. Город очаровал его еще в 1986 году, когда он увидел в фильме "Конец операции “Резидент” Ирину Розанову, сбегающую по Чкаловской лестнице. Именно лестница стала связующей нитью нижегородской истории киноальманаха "Родные люди".

Дмитрий Губарев:
"Мне повезло. Я одним из первых получил сценарии и, что называется, урвал для себя Нижний Новгород. Последний раз был здесь на фестивале в 2020 году. За три года город невероятно преобразился. Стрелка, Гребной канал, Чкаловская лестница, набережная Федоровского… Куда ни глянь — всюду кинолокации".

Евгений Кудельников, нижегородский режиссер и продюсер, основатель культурного пространства "Кинофактура":
"Мне очень приятно, что Wink занимается собственным кинопризводством. Все оригинальные проекты жду с нетерпением, в некоторых даже удается поучаствовать. В “Родных людях” мне был интересен взгляд большой киноиндустрии на наш город, который часто используется в качестве кинодекораций, но в альманахе впервые сыграл сам себя. Раньше я переживал, что Нижний Новгород так стремительно меняется, а сейчас этим наслаждаюсь. В фильме — прекрасные города, чудесные актеры, и всё это соединяется в душевный ансамбль".

Сериал "Родные люди" выходит на платформе Wink с 17 октября. Зрителям доступны эпизоды "Челябинск", "Казань", "Нижний Новгород", "Москва. Вальсы".

Фото ПАО "Ростелеком"

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Теги:
Кино Ростелеком
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