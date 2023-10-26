Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с травмированием ребенка в Сормовском районе

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ситуацию с травмированием малолетнего ребенка в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По предварительной информации, между двумя группами отдыхающих в одном из заведений Сормовского района произошел конфликт.
В результате малолетнему ребенку был причинен вред здоровью.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проверит инцидент с избиением мужчины группой подростков.
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