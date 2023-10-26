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Происшествия

Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с травмированием ребенка в Сормовском районе

29 октября 2023 15:03  [75] Происшествия

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ситуацию с травмированием малолетнего ребенка в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, между двумя группами отдыхающих в одном из заведений Сормовского района произошел конфликт.

В результате малолетнему ребенку был причинен вред здоровью.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проверит инцидент с избиением мужчины группой подростков.

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Теги:
Прокуратура Сормовский район
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