Животновод погиб от удара молнии в Нижегородской области

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Молния убила 62-летнего животновода в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.
Трагический случай произошел в Уренском округе 30 июля в деревне Содомово. В момент происшествия мужчина пас колхозное стадо.
Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть работника ООО «Нива».
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. По факту произошедшего начато расследование.
Ранее сообщалось, что дворника нашли мертвым в парке в Сарове.
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