Животновод погиб от удара молнии в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молния убила 62-летнего животновода в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Трагический случай произошел в Уренском округе 30 июля в деревне Содомово. В момент происшествия мужчина пас колхозное стадо.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть работника ООО «Нива».

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее сообщалось, что дворника нашли мертвым в парке в Сарове.