Глеб Никитин встретился с путешественником Валентином Ефремовым

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со знаменитым нижегородцем, одним из самых известных путешественников в России Валентином Ефремовым.
"Валентин Алексеевич дважды отмечен в Книге рекордов Гиннеса. В апреле этого года он за рулем "буханки" доехал из Нижнего Новгорода до поселка Эгвекинот на Чукотке, где поставил колокол и якорь в честь российских первопроходцев", - сообщил губернатор в телеграм-канале.
Губернатор обсудил с Валентином Ефремовым дальнейшие планы, популяризацию региона в России и за ее пределами.
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