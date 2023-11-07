Глеб Никитин встретился с путешественником Валентином Ефремовым Общество

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со знаменитым нижегородцем, одним из самых известных путешественников в России Валентином Ефремовым.

"Валентин Алексеевич дважды отмечен в Книге рекордов Гиннеса. В апреле этого года он за рулем "буханки" доехал из Нижнего Новгорода до поселка Эгвекинот на Чукотке, где поставил колокол и якорь в честь российских первопроходцев", - сообщил губернатор в телеграм-канале.

Губернатор обсудил с Валентином Ефремовым дальнейшие планы, популяризацию региона в России и за ее пределами.