Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечит теплом региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске Экономика

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" обеспечит теплом и горячей водой строящийся в Дзержинске Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Для подключения будущего спорткомплекса к системе центрального теплоснабжения проложен участок теплотрассы от действующей тепловой камеры до объекта. Подключаемая тепловая нагрузка составит 2,9 Гкал/ч.

Региональный центр спортивной подготовки для людей с ограниченными возможностями строится на улице Буденного. Он состоит из трех блоков и будет включать ледовую арену, два бассейна, несколько спортивных и фитнес-залов, зал силовой подготовки спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, медико-восстановительный центр. Комплекс рассчитан на проведение соревнований российского и международного уровня.

"За последние годы наша компания провела большую работу по реконструкции и увеличению пропускной способности тепловых сетей. В городе ведется активное строительство, и мы готовы обеспечивать надежным и качественным теплоснабжением новые жилые дома и социальные объекты", – отмечает технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.