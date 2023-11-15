Движение транспорта на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина перекроют до 20 декабря Общество

Для завершения работ по строительству магистральных теплосетей с 20 ноября до 20 декабря на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина будет ограничен проезд транспорта. Об этом сообщает нижегородское АО "Теплоэнерго".

Водителям необходимо быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и по возможности заранее выбирать пути объезда. Подробнее с информацией об организации движения можно ознакомиться на сайте ЦОДД, официальной странице Центра организации дорожного движения vk.com/coddnn52 или в телеграм-канале t.me/coddnn.

Сейчас в районе улиц Пушкина, Тимирязева, Белинского и Костина завершаются работы по строительству трассы-перемычки между тепловыми магистралями от Нагорной теплоцентрали общей протяженностью более 700 метров. Новые трубопроводы позволят оперативно проводить переключения между участками магистральных теплосетей от НТЦ, переводя нагрузку с одной на другую ветку, и обеспечат бесперебойное теплоснабжение даже при возникновении нештатных ситуаций.

Чтобы не перекрывать ул. Белинского, трубопроводы под дорогой прокладывались методом прокола, благодаря чему не пришлось останавливать движение транспорта на одной из основных и наиболее оживленных городских магистралей. В условиях городской застройки центра города работы ведутся на глубине от 3 до 7 метров. Работы выполняются в условиях плотной городской застройки и разбиты на этапы, чтобы не перекрывать пожарные выезды и проезды к прилегающим зданиям.

Сейчас на ул. Пушкина завершены работы на участках от ул. Белинского до пер. Плодовый. Подрядчик восстанавливает благоустройство после работ на участке от пер. Плодовый до ул. Тимирязева. С 20 ноября начнется завершающий этап, связанный с ограничениями движения в районе ул. Пушкина — прокладка трубопроводов непосредственно на перекрестке ул. Пушкина-Тимирязева. С другой стороны от ул. Белинского — на ул. Костина работы также продолжаются.