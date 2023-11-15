Свет и воду точечно отключат в восьми районах Нижнего Новгорода 21 ноября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе запланировано отключение электроэнергии на ул. Херсонской. Так, с 9:00 до 17:00 неудобства придётся терпеть жильцам многоквартирных домов № 14, 16, 14/2, 16/2, 16/3.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в районе частного сектора на ул. Мориса Тореза: д. 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 32, 33; а также на ул. Нефтегазовской, 17, 19, 19а, 21, 24, 26, 28, 29, 29а.

В Приокском районе Нижегородский РЭС отключит электричество с 9:00 до 17:00 на улице 40 лет Октября в домах № 24, 26, 28; улице Глазунова в домах № 1-7, 11, 13, 15; улице Радистов в домах № 3, 5, 7, 9-20, 22, 24, 24а, 24б;.улице Широтной, 15, 16, 17, 18, 20.

В Советском районе с 9:00 до 20:00 без электричества останутся дома по ул. Балхашской, 7, 9, 14, 18, 2/12; Высоковскому проезду, 5, 7, 7а, 9а, 9, 11/1; ул. Родниковой, 70, 72, 74, 80, 80б, 80б, 82, 84, 97, 99, 105, 107, 105/1, 107/2; ул. Розанова, 3-12, 14; ул. Стеклова, 3, 5-13, 16А-22, 24, 26, 26, 6/1, 6/2, 14/9, 14/9, 15/101.

В Сормовском районе с 11:00 до 14:00 будут обесточены все дома по ул. Коперника, а также дом №107 по ул. Культуры.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 света не будет в многоквартирном доме по ул.Карьерной,1а. С 9:00 до 17:00 свет отключат по ул. ул.Лескова в домах № 54а, 56а, 58.

В Нижегородском районе на улице Рождественской с 9:00 до 12:00 дом № 8а отключат от центрального отопления.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение холодной воды только в одном здании - на ул.Стрелка,13 (отель-ресторан "Никитин").