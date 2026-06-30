В нижегородском минэнерго опровергли ограничения на продажу моторного топлива Общество

Меры по ограничению продажи моторного топлива не принимались на уровне правительства Нижегородской области. Об этом сообщило региональное минэнерго.

Нижегородцы в социальных сетях пожаловались на запрет отпуска топлива в канистры на некоторых АЗС. По этой причине люди не могут заправить газонокосилки и лодки.

Областное правительство направило обращения в компании с просьбой отменить запрет на отпуск топлива в канистры и обеспечить заправку в емкости потребителей, соответствующие требованиям ГОСТ по хранению топлива, в пределах установленных на АЗС лимитов.

Обеспеченность Нижегородской области моторным топливом находится на постоянном контроле региональных властей. По имеющимся данным, текущих ресурсов достаточно для бесперебойной заправки транспорта.

В Нижегородской области, как и в ряде других регионов, в июне наблюдается повышенный спрос на жидкое моторное топливо, в отдельных случаях приобретающий ажиотажный характер, — отметили представители министерства.

На фоне роста спроса нефтяные компании приняли меры для стабилизации ситуации, в том числе ввели лимиты на отпуск топлива в рамках одной заправки. При этом правительство Нижегородской области не принимало решений об ограничении отпуска моторного топлива потребителям.

Власти региона реализуют комплекс мер для стабильной работы рынка. В частности, независимые АЗС могут заключать прямые договоры с производителями топлива. Также ведется постоянный мониторинг наличия нефтепродуктов на нефтебазах и заправках.

Дважды в неделю проходят заседания Регионального штаба по обеспечению Нижегородской области нефтепродуктами с участием представителей профильных органов власти, территориального управления ФАС, а также участников оптового и розничного рынков нефтепродуктов.

Ранее Глеб Никитин проверил ситуацию с топливом на одной из нижегородских АЗС. В разговоре губернатора с сотрудниками станции выяснилось, что для предотвращения действий перекупщиков введено ограничение: в одни руки отпускается не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива.