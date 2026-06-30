Около 600 нижегородцев стали участниками проекта Общества «Знание» по финграмотности Общество

В Нижегородской области завершился первый этап совместного проекта Российского общества «Знание» и министерства культуры Нижегородской области, направленного на повышение финансовой грамотности подрастающего поколения. Инициатива реализуется при поддержке Волго-Вятского Главного управления Банка России. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Проект призван научить молодежь Нижегородской области ответственному отношению к личным финансам и защите от мошенников. Слушателями проекта стали порядка 600 человек, а наибольшей популярностью пользовались лекции: «Финансовая грамотность», «Современные виды мошенничества: основные схемы и методы защиты», «Как стать финансово грамотным», «Финансовая безопасность и цифровой след».

Отметим, что лекции и интерактивные занятия прошли в библиотеке имени Ю.А. Адрианова Автозаводского района, центральной библиотеке имени Ф.М. Достоевского Канавинского района, в библиотеке имени А.С. Попова Приокского района, библиотеке имени Ленинского Комсомола Сормовского района, библиотеке «Центр семейного чтения» Ленинского района. Они стали центрами притяжения, где каждый смог получить доступные знания о том, как грамотно управлять своими деньгами

«Площадками для проведения занятий стали городские библиотеки, оборудованные по модельному стандарту. После обновления они берут на себя функции „малых домов культуры“, привлекая не только аудиторию постоянных читателей, но и новых посетителей. Во многом этот эффект достигается благодаря интересному событийному наполнению, и совместный с Обществом „Знание“ лекторий по финансовой грамотности вошел в число востребованных мероприятий. Секрет успеха — не только в актуальности темы, но и в понятной и интересной подаче материала, адаптированного для слушателей, а это не только школьники и студенты, но и более старшее поколение, например, сотрудники библиотек и сопровождающие ребят преподаватели», — отметил заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков.

Среди задач проекта — объяснить школьникам и студентам, как правильно планировать расходы, копить и пользоваться кредитами. Для этого организованы лекции, семинары, квизы и интерактивные занятия. Слушателей ждали мероприятия, посвященные успешному управлению деньгами, основам финансовой грамотности, а также теме льгот и налоговых вычетов. Для закрепления знаний в игровой форме проводились викторины «В мире финансов».

«Важно научиться применять на практике полученные на просветительских встречах знания. Тогда можно будет вести речь не просто о финансовой грамотности, а в целом о повышении финансовой культуры. Надеемся, что советы наших экспертов помогли слушателям внедрить в жизнь полезные финансовые привычки, например, вести личный или семейный финансовый план, всегда читать договоры перед подписанием, мониторить и своевременно отключать неиспользуемые платные приложения и сервисы», — сказала заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Юлия Серова.

Экспертами выступили лекторы Российского общества «Знание» — директор центра добровольчества управления по молодежной политике Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, региональный куратор Ассоциации развития финансовой грамотности Виктория Пигалина и волонтер Центр добровольчества ННГУ им. Н.И. Лобачевского Дарья Умярова.

Главное внимание уделялось теме защиты от финансовых мошенников. Ребят учили безопасно пользоваться современными финансовыми сервисами и рассказывали, как не попасться на уловки злоумышленников: что делать при подозрительных звонках, как распознать фишинг и защитить свои деньги.

В ходе лекций слушатели получили практические советы: фиксировать расходы в течение месяца для выявления неочевидных статей трат, применять правило «сначала заплати себе» (откладывать 10−20% дохода на сбережения) и перед оформлением кредита рассчитывать его полную стоимость и оценивать риски при потере дохода.

«Тема кибербезопасности является одной из ключевых в рамках трека „Знание.Безопасность“ Общества „Знание“. На сегодняшний день мы реализовали в регионе большой межведомственный проект по финансовой грамотности и видим его эффективность и востребованность, поэтому приняли решение о дальнейшем масштабировании. Так, в летний период эта работа продолжится уже с молодыми родителями, студентами, а к школьником наши лекторы приедут в оздоровительные лагеря», — подчеркнул директор филиала Российского общества «Знание» в Нижегородской области Александр Митрофанов.

Напомним, проект «Знание.Безопасность» — цикл мероприятий Российского общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения.