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Общество

Нижегородцы начали активно использовать приложение "Госуслуги.Дом"

22 ноября 2023 10:58  [79] Общество

Мобильное приложение "Госуслуги.Дом" уже начали использовать  более 12 тысяч нижегородцев.  

По данным Госжилинспекции Нижегородской области, с начала работы сервиса в сентябре текущего года жители региона активно используют его для оплаты поставщиков услуг в многоквартирных домах. 

"Госуслуги.Дом" позволяет оперативно решать любые вопросы, связанные с ЖКХ.

Так, здесь возможно подать заявку в домоуправляющую компанию и получать "обратную связь", организовать собрание собственников в формате онлайн и изучать протоколы прошедших общих собраний.

Также при помощи приложения нижегородцы смогут получать актуальную информацию о капремонте дома и планируемых текущих работах. Кроме того, возможно отправить обращение в ресурсоснабжающую организацию, задать свой вопрос ДУКу по поводу текущих расходов и многое другое.

Оплата счетов ЖКХ доступна в режиме онлайн банковской картой или с помощью системы быстрых платежей (СБП). При использование СПБ комиссия не взимается.

Авторизация в приложении возможна через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги".

Приложение "Госуслуги.Дом" создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя России и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Как сообщалось ранее, цифровую версию зачёток для студентов введут на портале "Госуслуги".

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Теги:
Госуслуги ЖКХ
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