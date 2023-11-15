Рустам Досаев: "Крепкие семьи - это признак благополучия города, области и всей страны" Общество

"Главные знания, навыки мы получаем именно из семьи. Крепкие семьи - это признак благополучия города, области и всей страны", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.

"Люди создают большие семьи, любят, уважают, понимают и поддерживают друг друга. В семье люди учатся находить компромиссы, жить в согласии друг с другом, учитывать интересы всех близких. Это большая тяжелая работа, которая требует правильного подхода. Нашей молодежи, которая сегодня создает семьи, надо объяснять, как это важно. Семья в идеале должна создаваться один раз и на всю жизнь. Мелкие неурядицы, эгоистичные действия не должны приводить к постоянным разводам, как это часто бывает у современной молодежи. С детского возраста нужно объяснять, что семья - это важно, это ответственность друг перед другом, перед будущими детьми", - отметил депутат.

"У меня счастливый брак и трое детей, и я знаю, как дети объединяют, их воспитание становится общей целью на всю жизнь. Дети дарят искренние, добрые и теплые эмоции, которые ни с чем не сравнимы! Хочется, чтобы в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи, росло и приумножалось благополучие уже созданных семей, а вновь созданные семьи были любящими, крепкими, большими и полноценными. Нет на свете лучшего счастья, чем твоя любимая семья!" - поделился Рустам Досаев, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.