Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2023 14:00  [88] Рустам Досаев: "Крепкие семьи - это признак благополучия города, области и всей страны"
25 ноября 2023 13:25  [108] Нижегородских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду "Безопасный интернет"
25 ноября 2023 13:05  [106] Нижегородские безработные могут пройти курс социальной адаптации
25 ноября 2023 12:50  [116] Нижегородские волонтеры прошли семинар по работе с платформой "ДОБРО.РФ"
25 ноября 2023 11:40  [142] Игорь Тюрин: "Год семьи станет периодом укрепления семейных ценностей, развития господдержки и защиты института брака"
25 ноября 2023 11:05  [158] Нижегородцы могут подать заявку на международный конкурс "Битва искусственных интеллектов"
25 ноября 2023 10:25  [175] Школу по работе с беспилотниками открыли в Княгининском университете
24 ноября 2023 18:58  [298] Девять нижегородских проектов стали победителями финала Russian Event Awards
24 ноября 2023 18:45  [268] Главный судебный пристав Нижегородской области и региональный омбудсмен подписали соглашение
24 ноября 2023 18:06  [276] Строительство типового дома культуры стартовало в Пильнинском районе
Общество

Рустам Досаев: "Крепкие семьи - это признак благополучия города, области и всей страны"

25 ноября 2023 14:00  [88] Общество

"Главные знания, навыки мы получаем именно из семьи. Крепкие семьи - это признак благополучия города, области и всей страны", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.

"Люди создают большие семьи, любят, уважают, понимают и поддерживают друг друга. В семье люди учатся находить компромиссы, жить в согласии друг с другом, учитывать интересы всех близких. Это большая тяжелая работа, которая требует правильного подхода. Нашей молодежи, которая сегодня создает семьи, надо объяснять, как это важно. Семья в идеале должна создаваться один раз и на всю жизнь. Мелкие неурядицы, эгоистичные действия не должны приводить к постоянным разводам, как это часто бывает у современной молодежи. С детского возраста нужно объяснять, что семья - это важно, это ответственность друг перед другом, перед будущими детьми", - отметил депутат.

"У меня счастливый брак и трое детей, и я знаю, как дети объединяют, их воспитание становится общей целью на всю жизнь. Дети дарят искренние, добрые и теплые эмоции, которые ни с чем не сравнимы! Хочется, чтобы в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи, росло и приумножалось благополучие уже созданных семей, а вновь созданные семьи были любящими, крепкими, большими и полноценными. Нет на свете лучшего счастья, чем твоя любимая семья!" - поделился Рустам Досаев, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы объявить 2024-й Годом семьи.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph