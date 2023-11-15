Школьное лесничество из Краснобаковского района стало одним из лучших в России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Школьное лесничество "Святобор" из Краснобаковского района признано одним из лучших школьных лесничеств страны. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородская команда заняла первое место в номинации "Организация деятельности школьного лесничества".

Все в конкурсе приняли участие 188 работ из 42 регионов России, которые соревновались в трех номинациях.

Как рассказали в Минлесхозе, в Нижегородской области с 2016 года открылось 46 школьных и 4 дошкольных лесничества.

Всего в экологическое движение в регионе вовлечено более тысячи школьников.

Напомним, в 2022 году лучшим школьным лесничеством Нижегородской области стала "SOSna" из Ветлужского района.