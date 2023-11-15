Евгений Люлин: "Пусть в стенах наших ЗАГСов как можно чаще звучит "Свадебный марш" Мендельсона" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников органов ЗАГС

"Поздравляю ветеранов и работников органов ЗАГС с профессиональным праздником! Именно вы отслеживаете главные вехи в жизни каждого человека.

Своим трудом вы вносите огромный вклад в дело укрепления института семьи, морали и нравственности, уважения к традициям, защиты прав и законных интересов наших граждан. Ваши инициативы превращаются в мероприятия, пропагандирующие семейные ценности, любовь к детям, супружескую верность. Чествуются молодожены и "золотые" юбиляры.

Позвольте мне пожелать вам успехов, а также здоровья и благополучия! Пусть в стенах наших ЗАГСов как можно чаще звучит "Свадебный марш" Мендельсона и выдаются свидетельства о рождении!" - говорится в поздравлении.