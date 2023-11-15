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Общество

Нижегородским участникам СВО еще на год продлят льготу по транспортному налогу

28 ноября 2023 11:22  [58] Общество

Участникам специальной военной операции из Нижегородской области еще на год продлят льготу по транспортному налогу, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета ЗСНО по бюджету и налогам.

Законопроектом предлагается продлить на 2023 год действие льготы по оплате транспортного налога для граждан, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения СВО.

Таким образом, нижегородцев-участников СВО освободят от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.

В 2022 году инициатором установления льгот выступил губернатор Нижегородской области.

"В прошлом году мы освободили мобилизованных и контрактников от уплаты транспортного налога. В связи с тем, что срок действия льготы истек, мы продлеваем его еще на год", - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Как сообщалось ранее, "Единая Россия" и фонд "Защитники Отечества" объединят усилия для оказания помощи участникам и ветеранам СВО.

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Теги:
Законодательное собрание налог СВО
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