"Единая Россия" проведет традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню создания партии Общество

С 1 по 10 декабря в общественных приемных состоится традиционная Декада приемов граждан, приуроченная к 22-летию со дня создания партии "Единая Россия".

Со своими вопросами нижегородцы могут обратиться в Штаб общественной поддержки, региональную и местные общественные приемные "Единой России", депутатские центры, приемные депутатов партийной фракции Законодательного собрания области, депутатских объединений партии представительных органов муниципальных образований области. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.

Все дни Декады будут тематическими. К примеру, 4 декабря будет проведен день приемов граждан по вопросам ЖКХ, 5 декабря – по социально значимым вопросам, 6 декабря - по вопросам дошкольного и школьного образования, 7 декабря - по трудовым вопросам, 8 декабря – по вопросам организации системы здравоохранения.

Прием граждан и их обращений будет проводиться по следующим контактам:

тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00

адрес Штаба общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а

e-mail: nrop52@yandex.ru

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ