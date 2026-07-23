34 кабана разрешили отстрелить в Нижегородской области из-за африканской чумы Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области разрешили отстрел кабанов. Приказ подписало региональное министерство лесного хозяйства.

Такое решение приняли из‑за вспышки африканской чумы свиней в Ковернинском округе. Там введён карантин.

Отстреливать будут кабанов всех возрастов. Всего планируется добыть 34 животных. Вся продукция охоты будет использоваться строго в соответствии с ветеринарными правилами ликвидации очагов заболевания.

Мероприятия пройдут с 17 июля по 15 августа 2026 года в охотничьих угодьях Варнавинского (7 кабанов), Городецкого (6), Ковернинского (5, Краснобаковского (3), Семёновского (10) и Сокольского (3) округов.

Власти поясняют, что это нужно, чтобы остановить распространение болезни и защитить людей и других животных.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству был снят в шести населенных пунктах Нижегородской области.