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Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи теплосетевых объектов

28 ноября 2023 12:10  [100] Общество

В связи с прогнозируемым похолоданием Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности вблизи теплосетевых объектов.

В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура сетевой воды может превышать 100 градусов С. Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей и напоминают, что любые возможные повреждения на коммуникациях представляют высокую опасность.

Для предотвращения несчастных случаев вблизи теплосетевых объектов необходимо обязательно соблюдать следующие меры предосторожности:
Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими теплосетевыми объектами; предупреждайте детей и подростков, находящихся вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья. 

Не пытайтесь проехать или пройти места парения, отойдите на безопасное расстояние от места выхода воды и пара.

Не наступайте на крышки люков. Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено!

Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей.

Будьте особо внимательны вблизи ограждений мест производства ремонтных работ.

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры немедленно сообщите о случившемся:
- в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
- в Кстово – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

В случае возникновения протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

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Теги:
Т Плюс
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