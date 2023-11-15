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Общество

Новый ФАП открылся в поселке Просек Лысковского района

29 ноября 2023 09:06  [116] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Прием пациентов начался в новом фельдшерско-акушерском пункте в поселке Просек Лысковского района. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По данным ведомства, всего на возведение данного объекта по нацпроекту "Здравоохранение" было направлено порядка 22 млн рублей.

Для жителей поселка в поликлинике действует процедурный кабинет и кабинет приема фельдшера. 

Медучреждение также оснастили современной техникой: здесь есть электрокардиограф, тонометр внутриглазного давления, автоматический дефибриллятор, экспресс-анализатор кардиомаркеров и другая медицинская аппаратура.

В зоне обслуживания нового ФАПа проживают почти 800 человек. Раньше пациенты были вынуждены обращаться за медицинской помощью в амбулаторию, которая была расположена на втором этаже местного детсада. Теперь жителям поселка стало доступно современное медучреждение.

Ранее два новых ФАПа открылись в Княгининском районе.

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Теги:
Здравоохранение Лысковский район
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