Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
29 ноября 2023 13:05  [89] Цифровой проект ОМК завоевал главную награду на саммите HR-директоров в Москве
28 ноября 2023 17:36  [303] Вера Подгузова: "России необходимы новые "герои нашего времени" в сфере науки и технологического предпринимательства"
28 ноября 2023 15:44  [266] Ряд российских компаний смогут самостоятельно определять объем публичных данных
27 ноября 2023 16:48  [435] У Нижегородского кремля из грузовика высыпались подарки
27 ноября 2023 11:16  [400] МегаФон начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой
24 ноября 2023 10:48  [542] Поддержка нижегородских самозанятых за три года превысила 21 млн рублей
23 ноября 2023 15:46  [475] МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы
23 ноября 2023 12:50  [642] Нижегородцы могут получить второй смартфон в подарок при покупке Xiaomi
21 ноября 2023 15:24  [510] Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашии Олег Николаев обсудили проекты развития региона
21 ноября 2023 11:06  [523] Конкурс "Энергия профессионалов-2023" стартовал в "ТНС энерго"
Бизнес

Цифровой проект ОМК завоевал главную награду на саммите HR-директоров в Москве

29 ноября 2023 13:05  [89] Бизнес
Фото: ОМК

Фото: ОМК

Цифровой проект корпоративного университета ОМК "Гид по компетенциям" завоевал главную награду на XXIV саммите HR-директоров в Москве в номинации "лучший проект по развитию человеческого капитала". Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Сервис работает на внутреннем портале ОМК "Точка роста". Базовый набор компетенций для всех сотрудников включает инициативность, стремление к порядку, ориентацию на результат и ответственность. Для управленцев набор включает еще более десяти пунктов. Сотрудники могут изучить и проанализировать требования, которые необходимы для успешной и эффективной работы, и узнать – с помощью каких инструментов лучше всего развивать свои знания и умения. Широкий спектр электронных и видеокурсов, а также книг, доступен прямо в сервисе.

Еще одна разработка ОМК для сотрудников, с помощью которого можно повышать свой профессионализм, это персонифицированный чат-бот "Наум" в Телеграм. Чат-бот работает и совместно с гидом по компетенциям, и отдельно. Достаточно уделять 10-15 мин в день на общение с ним, а также выполнять задания, который бот дает для самостоятельной работы и обсуждения с коллегами и руководителями. Оба сервиса основаны на модели обучения 70/20/10 (70% практики, 20% живого общения и 10% теории), которая принята в ОМК.

"Цифровые сервисы помогают нашим сотрудникам узнать какие знания и навыки требуются им на текущем рабочем месте и понадобятся на более высокой должности и какие шаги следует предпринять, чтобы ими овладеть. Сервисы также подсказывают руководителям новые возможности для их коллективов. В ОМК развитие – это взаимно: мы активно вводим современные инструменты для персонала, а сотрудники повышают свой профессиональный уровень растут в карьере", – отметила руководитель корпоративного университета ОМК Наталья Кавинская.

Ранее сообщалось, что лучших рабочих выбрали на выксунском заводе ОМК.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph