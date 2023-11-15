Цифровой проект ОМК завоевал главную награду на саммите HR-директоров в Москве Бизнес

Фото: ОМК

Цифровой проект корпоративного университета ОМК "Гид по компетенциям" завоевал главную награду на XXIV саммите HR-директоров в Москве в номинации "лучший проект по развитию человеческого капитала". Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Сервис работает на внутреннем портале ОМК "Точка роста". Базовый набор компетенций для всех сотрудников включает инициативность, стремление к порядку, ориентацию на результат и ответственность. Для управленцев набор включает еще более десяти пунктов. Сотрудники могут изучить и проанализировать требования, которые необходимы для успешной и эффективной работы, и узнать – с помощью каких инструментов лучше всего развивать свои знания и умения. Широкий спектр электронных и видеокурсов, а также книг, доступен прямо в сервисе.

Еще одна разработка ОМК для сотрудников, с помощью которого можно повышать свой профессионализм, это персонифицированный чат-бот "Наум" в Телеграм. Чат-бот работает и совместно с гидом по компетенциям, и отдельно. Достаточно уделять 10-15 мин в день на общение с ним, а также выполнять задания, который бот дает для самостоятельной работы и обсуждения с коллегами и руководителями. Оба сервиса основаны на модели обучения 70/20/10 (70% практики, 20% живого общения и 10% теории), которая принята в ОМК.

"Цифровые сервисы помогают нашим сотрудникам узнать какие знания и навыки требуются им на текущем рабочем месте и понадобятся на более высокой должности и какие шаги следует предпринять, чтобы ими овладеть. Сервисы также подсказывают руководителям новые возможности для их коллективов. В ОМК развитие – это взаимно: мы активно вводим современные инструменты для персонала, а сотрудники повышают свой профессиональный уровень растут в карьере", – отметила руководитель корпоративного университета ОМК Наталья Кавинская.

Ранее сообщалось, что лучших рабочих выбрали на выксунском заводе ОМК.