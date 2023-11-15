Нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе

В Ленинском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 40-летнюю нижегородку, которая ранее сделала семь тайников-закладок с наркотиками.
Как сообщили в нижегородском ГУ МВД, сотрудниками полиции поступила оперативная информация о причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений в городе Кстово.
При осмотре мобильного телефона женщины полицейские нашли информацию с координатами 10 закладок, 7 из которых были обнаружены и
изъяты на территории Ленинского района.
Проведенная экспертиза показала, что в тайниках находилось наркотическое вещество метадон.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.
Как сообщалось ранее, курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде.
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