Нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе Происшествия

В Ленинском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 40-летнюю нижегородку, которая ранее сделала семь тайников-закладок с наркотиками.

Как сообщили в нижегородском ГУ МВД, сотрудниками полиции поступила оперативная информация о причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений в городе Кстово.

При осмотре мобильного телефона женщины полицейские нашли информацию с координатами 10 закладок, 7 из которых были обнаружены и

изъяты на территории Ленинского района.

Проведенная экспертиза показала, что в тайниках находилось наркотическое вещество метадон.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде.