Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
01 декабря 2023 11:04  [54] Почти 35 человек получили травмы в ДТП с дикими животными на территории Нижегородской области в 2023 году
01 декабря 2023 10:02  [136] Нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе
01 декабря 2023 09:14  [183] Доверчивая нижегородка отдала мошенникам почти 4 млн рублей
30 ноября 2023 15:26  [273] Сразу две операции по спасению рыбаков провели сотрудники МЧС в Городецком районе
30 ноября 2023 15:11  [346] Нижегородцу объявили предостережение за намерение совершить госизмену
30 ноября 2023 09:47  [342] Бывшую сотрудницу полиции будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу
29 ноября 2023 11:25  [376] Грузовая "ГАЗель" сгорела ночью в Автозаводском районе
28 ноября 2023 19:02  [598] Бывшую и.о заведующей прозектуры больницы №5 Нижнего Новгорода осудили за взятку
28 ноября 2023 09:36  [615] Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде
27 ноября 2023 14:33  [573] Теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородку-закладчицу поймали в Ленинском районе

01 декабря 2023 10:02  [136] Происшествия

В Ленинском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 40-летнюю нижегородку, которая ранее сделала семь тайников-закладок с наркотиками.

Как сообщили в нижегородском ГУ МВД, сотрудниками полиции поступила оперативная информация о причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений в городе Кстово.

При осмотре мобильного телефона женщины полицейские нашли информацию с координатами 10 закладок, 7 из которых были обнаружены и
изъяты на территории Ленинского района.

Проведенная экспертиза показала, что в тайниках находилось наркотическое вещество метадон.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, курьера с крупной партией наркотиков задержали в Нижнем Новгороде.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph