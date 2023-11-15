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Общество

Представители "Единой России" в день рождения партии встретились с многодетными семьями

01 декабря 2023 21:57  [80] Общество
фото: РИК НРО Единой России

фото: РИК НРО Единой России

Сегодня, в день рождения партии «Единая Россия», в нижегородском Штабе общественной поддержки прошла встреча с многодетными семьями, которые воспитывают приемных детей.

Например, в семье Замотаевых из Лукояновского округа сейчас шестеро детей. В прошлом году они приняли в свою семью четверых ребят из Донецкой народной республики – троих братьев и сестру. А семья Щипакиных из Чкаловского округа воспитывает 12 детей – пять родных и семь приемных. Они также в прошлом году забрали ребенка из ДНР.

Для всех ребят был организован веселый праздник, а также мастер-класс по жонглированию. А в это время мамы встретились с первым заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ольгой Щетининой и руководителем регионального исполкома «Единой России», депутатом Законодательного собрания Алексеем Антоновым.

По информации пресс-службы НРО "Единой России", во время общения затронули много проблемных тем: говорили о возможности продления зарплаты опекуна на время обучения приемного ребенка в школе, техникуме или вузе, о реабилитации детей, которые нуждаются в постоянном медицинском сопровождении, об организации ежегодной диспансеризации приемных детей. Многодетные мамы говорили также о необходимости продления периода выплаты зарплаты опекуна для детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе, обсудили создание для таких категорий института приемной семьи для взрослых.

«На день рождения принято получать подарки, а у нас есть традиция – в день рождения партии «Единая Россия» мы дарим подарки. Сегодня Штаб общественной поддержки был полон детских голосов, к нам в гости приехали большие дружные семьи. С мамами мы обсудили те системные вопросы, с которыми сегодня сталкиваются многодетные и приемные семьи, и где требуется вмешательство законодателей для изменения ситуации и решения проблем», - отметила Ольга Щетинина.

В этот же день 14 лет исполнилось Виталии Щипакиной. Она младшая из девочек в семье, и в будущем хочет посвятить свою жизнь работе с животными. Сейчас ведет свое собственное хозяйство – разводит коз, овец, кроликов и перепелок. Продает продукцию, а на вырученные деньги покупает, в том числе корма для животных. Для девочки в Штабе подготовили все обязательные атрибуты праздника – торт со свечками и подарки. Подарки также получили все ребята и их мамы. Встреча закончилась чаепитием в теплой обстановке.

Отметим, что с 1 декабря по всей стране стартовала традиционная декада приемов граждан по личным вопросам, посвященная дню рождения «Единой России». Со своими вопросами нижегородцы могут обратиться в Штаб общественной поддержки, региональную и местные общественные приемные «Единой России», депутатские центры, приемные депутатов партийной фракции Законодательного собрания области, депутатских объединений партии представительных органов муниципальных образований области. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.

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Теги:
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