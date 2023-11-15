Эн+ вошла в рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов России Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2023 по версии Forbes.

Группа заняла в рейтинге Forbes 11-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, объем инвестиций Эн+ в 2022 году составил 118,5 млрд рублей.

Рейтинг учитывает совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2022 году. В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.

Эн+ сохраняет стабильно высокий уровень инвестиций, направленных на развитие производственных мощностей. Большая часть активов Эн+ в энергетическом и металлургическом сегментах сосредоточена в регионах Сибири и группа выделяет значительные средства для модернизации производств. Так, на гидроэлектростанциях компании реализуется программа "Новая энергия", в рамках которой на ГЭС проводится замена гидроагрегатов, рабочих колес, трансформаторов и иного оборудования. В результате объем выработки "зеленой" энергии ГЭС уже вырос на 2 млрд кВт⋅ч при сопоставимом объеме использованной воды. Объем инвестиций в программу до 2026 составит 298,6 млн долларов США. Также энергетический сегмент реализует проекты в области малой энергетики и масштабную программу модернизации ТЭЦ. В металлургическом сегменте, согласно стратегическим задачам группы, продолжается инвестиционная программа и модернизация, направленная на увеличение производственных мощностей, обеспечение производственной безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках стратегической задачи по созданию кадрового резерва для российской промышленности в школах, вузах и ссузах компания внедряет образовательные программы, которые нацелены на подготовку квалифицированных кадров для отрасли.

В 2020 году на средства компании для поддержки региональной системы здравоохранения были построены медицинские центры, спасшие во время пандемии немало жизней, и которые сегодня продолжают принимать пациентов.

В сфере экологии и охраны окружающей среды Эн+ ведет несколько десятков проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, восстановление земель и лесов, очистку воды и повышение уровня экологической осознанности среди населения. К примеру, акция "360" по благоустройству водного объекта в Нижнем Новгороде проходит уже в четвертый раз и за это время очень полюбилась нижегородцам.

"Участники не просто убирают территорию, а проводят еще и экопросвещение как для сотрудников компании, так и для горожан. Хочется масштабировать проект, чтобы все больше нижегородцев выходило на такие субботники, а чистыми становились берега озер не только в Автозаводском, но и других районах города. И мы готовы поддержать эту акции и приложим для этого все усилия", - отметила депутат городской думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Также Эн+ вкладывает значительные средства в социальные проекты, направленные на развитие регионов ответственности и улучшение качества жизни в них. Компания активно работает над улучшением городской инфраструктуры, строя детские площадки и спортивные центры, реставрируя объекты исторического наследия и создавая современные общественные пространства. В малых городах реализуется программа строительства новых жилых кварталов.

В целом, в 2022 году только на социальные проекты Эн+ направила более 56 млн долларов, расходы на экологию и охрану окружающей среды составили 243 млн долларов США.