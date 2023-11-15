Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2023 18:45  [4] Эн+ вошла в рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов России
04 декабря 2023 18:24  [61] Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023"
04 декабря 2023 18:12  [78] Более 4600 нижегородских школьников приняли участие в проекте "Уроки с путешествием"
04 декабря 2023 17:51  [92] Участок улицы Июльских Дней перекроют в Нижнем Новгороде с 5 декабря
04 декабря 2023 17:27  [105] Депутаты Госдумы поддержали идею о наказании за повторную продажу вейпов детям
04 декабря 2023 17:06  [158] Нижегородское правительство подписало договор о строительстве проспекта Гагарина
04 декабря 2023 16:40  [140] Владимир Путин посетил Международную выставку-форум "Россия"
04 декабря 2023 16:02  [241] Службу контрразведки СМЕРШ возродили в России
04 декабря 2023 15:46  [146] Депутаты Гордумы оценили исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде в 2023 году
04 декабря 2023 15:33  [187] Семье героя-нижегородца Сергея Чибизова вручили Орден Мужества
Общество

Эн+ вошла в рейтинг Forbes крупнейших компаний-инвесторов России

04 декабря 2023 18:45  [4] Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2023 по версии Forbes.

Группа заняла в рейтинге Forbes 11-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, объем инвестиций Эн+ в 2022 году составил 118,5 млрд рублей. 

Рейтинг учитывает совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2022 году. В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.

Эн+ сохраняет стабильно высокий уровень инвестиций, направленных на развитие производственных мощностей. Большая часть активов Эн+ в энергетическом и металлургическом сегментах сосредоточена в регионах Сибири и группа выделяет значительные средства для модернизации производств. Так, на гидроэлектростанциях компании реализуется программа "Новая энергия", в рамках которой на ГЭС проводится замена гидроагрегатов, рабочих колес, трансформаторов и иного оборудования. В результате объем выработки "зеленой" энергии ГЭС уже вырос на 2 млрд кВт⋅ч при сопоставимом объеме использованной воды. Объем инвестиций в программу до 2026 составит 298,6 млн долларов США. Также энергетический сегмент реализует проекты в области малой энергетики и масштабную программу модернизации ТЭЦ. В металлургическом сегменте, согласно стратегическим задачам группы, продолжается инвестиционная программа и модернизация, направленная на увеличение производственных мощностей, обеспечение производственной безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках стратегической задачи по созданию кадрового резерва для российской промышленности в школах, вузах и ссузах компания внедряет образовательные программы, которые нацелены на подготовку квалифицированных кадров для отрасли. 

В 2020 году на средства компании для поддержки региональной системы здравоохранения были построены медицинские центры, спасшие во время пандемии немало жизней, и которые сегодня продолжают принимать пациентов. 

В сфере экологии и охраны окружающей среды Эн+ ведет несколько десятков проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, восстановление земель и лесов, очистку воды и повышение уровня экологической осознанности среди населения. К примеру, акция "360" по благоустройству водного объекта в Нижнем Новгороде проходит уже в четвертый раз и за это время очень полюбилась нижегородцам. 

"Участники не просто убирают территорию, а проводят еще и экопросвещение как для сотрудников компании, так и для горожан. Хочется масштабировать проект, чтобы все больше нижегородцев выходило на такие субботники, а чистыми становились берега озер не только в Автозаводском, но и других районах города. И мы готовы поддержать эту акции и приложим для этого все усилия", - отметила депутат городской думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Также Эн+ вкладывает значительные средства в социальные проекты, направленные на развитие регионов ответственности и улучшение качества жизни в них. Компания активно работает над улучшением городской инфраструктуры, строя детские площадки и спортивные центры, реставрируя объекты исторического наследия и создавая современные общественные пространства. В малых городах реализуется программа строительства новых жилых кварталов. 

В целом, в 2022 году только на социальные проекты Эн+ направила более 56 млн долларов, расходы на экологию и охрану окружающей среды составили 243 млн долларов США. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph