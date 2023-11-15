Дети из Донбасса и Запорожья побывали на самой высокой фабрике мороженого в мире Общество

Фото: телеканал "360"

Дети из Донбасса и Запорожья посетили самую высокую фабрику мороженого в мире, которая расположена в Москве. С экскурсией здесь побывали победители патриотического конкурса "Я — гражданин России". Об этом сообщил телеканал "360".

Участники конкурса читали стихи, посвящённые родной стране. Победителей наградили поездкой в Москву, в ходе которой ребята увидят главные достопримечательности столицы, посетят музеи, исторические места, а также выставку "Россия" на ВДНХ.

В составе группы прибыло 17 подростков из Донецка, Луганска и Запорожья. Всем ребятам недавно исполнилось по 14 лет, и выдачу первого паспорта приурочили к этой поездке: самые важные документы им вручат лично представители власти.

"Для детей это новый мир, где можно спокойно ходить, не бояться, не переживать, поэтому для них это вдвойне важно — находиться в Москве, ещё и в преддверии Дня конституции", — рассказала председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк.

"Наши дети — это дети войны, и вот эта мирная жизнь, вот эти праздники, к сожалению, мы не сможем проводить в полную силу, поэтому окунуться в новогоднюю суету, для каждого из них, это на всю жизнь будет, они горды тем, что они здесь", — сказала куратор Наталья Бурцева.

На фабрике "Чистая линия" ребята посмотрели на производство мороженого и шоколада, а также посетили смотровую площадку с видом на столицу.

Вице-президент предприятия Армен Бениаминов подчеркнул, что сотрудникам было важно устроить для ребят настоящий праздник.

"Это важно, чтобы детям делать праздник, это важно, тем более, мы взрослые, мы — мороженщики, у нас работа такая. Поэтому мы рады принимать этих замечательных детей, этих юношей и девушек", — сказал он.