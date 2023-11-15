Нижегородские театры в этом году поставили 23 новых спектакля в рамках проекта "Культура малой Родины" Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Репертуар Дзержинского театра кукол в этом году пополнился сатирической комедией "Хорошие люди, или скверная история" по рассказам А.П. Чехова. Новый спектакль поставлен благодаря участию учреждения в проекте "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" и вошел в программу "Пушкинской карты".

"Сегодня мы в дзержинском театре кукол увидели, какие здесь изменения происходят за последние годы, какие возможности наш проект предоставляет. Хочу отметить, что меняется даже категория зрителей: если раньше театр в основном работал для детей, то сейчас появляются постановки для всех возрастов. И самое главное, что репертуар обновляется не за счет сокращения спектаклей, а, наоборот, расширяется. Причем, на спектакли для взрослых – тоже аншлаги", - отметил региональный координатор партпроекта Сергей Горин во время посещения театра.

Для создания нового спектакля был приглашен заслуженный артист России, режиссер-постановщик из Оренбурга Вадим Смирнов. В основу комедии вошли несколько рассказов Чехова. Зрители вовлечены в "вечный" спор пессимистов и оптимистов о жизни: человеческих достоинствах и дурных поступках, таланте и пошлости, настоящих чувствах и лицемерии.

"А кто-то, может, даже посмотрит на себя со стороны, посмеется над своими недостатками. А еще язык – очень хороший чеховский, грамотный русский язык, в то же время здесь присутствует юмор. И этот чеховский тонкий юмор в сочетании с хорошей литературной основой мы попытались донести. Удовольствие в этом купаться, играть! Мы видим, что зрителям это тоже нравится, они отвечают, мы слышим дыхание зала, как они смеются и сопереживают героям", - поделился режиссер-постановщик Дзержинского театра кукол Сергей Зицер, который в спектакле исполняет несколько ролей.

По задумке на сцене нет привычной для многих ширмы, и актеры со своими коллегами-куклами работают на сцене в «полный рост».

"Это непросто – одновременно и самой играть, и быть кукловодом. Но нужно показать, что это очень легко, чтобы зритель с удовольствием смотрел и не разделял нас, а воспринимал как единое целое. Есть сцены, где мы чисто драматические актеры – когда без кукол, там мы, конечно, полное внимание берем на себя. А когда в руках кукла, то нужно главную роль отдать ей, чтобы она жила. И здесь важно каждое твое движение, жест, интонация голоса", - рассказала Ирина Абахова, заслуженная артистка России.

Всего в рамках партийного проекта "Единой России" театр смог поставить 13 спектаклей разного жанра и серьезно обновить материально-техническую базу. На это за последние годы было выделено более 15,7 млн рублей.

"Наш театр участвует в этом замечательном проекте с 2017 года, он дал нам очень многое. Мы обновили техническое оборудование: закупили современную световую и звуковую аппаратуру. Появились новые постановки, спектакли у нас становятся еще более качественными и профессиональными, практически на столичном уровне. Еще благодаря средствам проекта мы купили 16-местный автобус для гастролей и выездов на различные фестивали. И это все видит зритель, и самый ценный результат – полный зал на наших представлениях и желание развиваться и двигаться вперед, радовать и удивлять", - подчеркнула директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.

Дзержинский театр вновь подал заявку на участие в партийном проекте на следующий год – в планах поставить "Метель" А.С. Пушкина.

Поддержку проекта "Единой России" по направлениям "Театры малых городов" и "Театры – детям" на закупку техники, текущий ремонт, постановку новых спектаклей в Нижегородской области получили восемь учреждений культуры.

"На этот год у нас было предусмотрено финансирование на 22 постановки, а удалось осуществить 23 за счет распределения сэкономленных средств. Большое внимание также уделяется технической базе и вообще самой жизни в наших культурно-зрелищных учреждениях. Новая постановка в Дзержинском театре кукол – яркий пример того, что проект помогает развиваться и в творчестве, и в материальном плане, расширяет возможности, преображает. За это время он доказал свою важность и значимость для культурной жизни региона", - отметил по итогам поездки региональный координатор партпроекта Сергей Горин.

Напомним, поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление материально-технической базы, разнообразие репертуара, повышение их доступности является главными задачами партийного проекта "Культура малой Родины" и отражено в народной программе "Единой России".