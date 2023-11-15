Нижегородцев приглашают на бесплатные зимние тренировки по бегу Спорт

Фото: предоставлено организаторами

Нижегородцев приглашают присоединиться к акции "Бегом по снегу!", в течение которой профессиональные тренеры научат начинающих легкоатлетов правильно бегать в зимний период.

Мероприятия организует АНО ЦПСП "Меняющие мир" в рамках спортивного проекта "Бег в Нижнем: молодёжное движение", который является победителем регионального грантового конкурса социальных проектов в 2023 году.

Как рассказали организаторы, цель данного проекта - вовлечь в занятия бегом не менее тысячи молодых жителей Нижнего Новгорода, сделать этот вид спорта доступным для всех возрастных категорий. Такие тренировки укрепляют здоровье и, как следствие, продляют жизнь и повышают работоспособность.

Команда проекта дважды в неделю будет проводить бесплатные тренировки по бегу, где участников учат правильно бегать, дышать, ставить стопы, не травмироваться при физических активностях и т.д.

Тренировки будут проходитьпо средам в 18:30: 6, 13, 20, 27 декабря, 10, 17, 24, 31 января.

Место встречи участников - у катера "Герой". Информацию можно учтонить в сообществе проекта в "Вконтакте".