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Общество

Свет точечно отключен на семи улицах Нижнего Новгорода 15 декабря

15 декабря 2023 09:12  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Свет точечно отключен на семи улицах Нижнего Новгорода 15 декабря. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Канавинском районе отключение электричества продлится с 9:00 до 15:00.

Отключения затронут дома №1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 10 и 12 по улице Брестской, 2 ,4, 6, 7, 1, 3, 5 по улице Передовой, дома с №1 по №8 на улице Коллективной, а также дом №5 в переулке Якорный.

В Советском районе в ряде домов света не будет с 08:59 до 15:59. 

Так, электричество отключено в домах №3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Косогорной, №7/1, 8/7, 9/8 по улице Светлогорской, а также в домах №1а, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 по Светлогорскому переулку.

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Теги:
Городское хозяйство Электроэнергия
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