Каким был 2023 год для энергетиков Нижнего Новгорода? Эн+ назвал топ событий уходящего года Общество

Компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской, назвала главные события 2023 года в Нижнем Новгороде. В ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) отметили, что уходящий год оказался богат на события, но главное - удалось качественно обеспечивать жителей Автозаводского и части Ленинского района теплоэнергией, а также запустить новые проекты.

Курс на модернизацию

"Волгаэнерго" продолжает комплексную программу модернизации сетей. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики заменили в Автозаводском и Ленинском районах свыше 21 километра теплосетей и 17 километров изоляции на трубопроводах, а также провели капитальный ремонт 10 участков теплотрасс. Помимо этого, проведены работы по улучшению качества горячего водоснабжения в Автозаводском районе. На эти цели ГК "Волгаэнерго" направила 2023 году почти 200 млн рублей. В числе работ – модернизация озонаторной станции и оборудования, введение в эксплуатацию установки подщелачивания воды горячего водоснабжения на Автозаводской ТЭЦ, усиление контроля качества отпускаемой горячий воды. По результатам проведенных мероприятий удалось снизить количество обращений жителей на качество воды в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Вклад в образование

В этом году энергохолдинг открыл первый центр технических компетенций "Мультилаб Эн+" в Нижнем Новгороде. Современный оборудованный мультимедийный класс появился на базе Лицея № 40. Здесь все желающие могут освоить навыки робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей, видеопроизводства, программирования и пр. Образовательные проекты компании Эн+ направлены не только на школьников, но и на студентов. Компания много лет плодотворно сотрудничает с НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ИГЭУ им. В.И. Ленина. Третий год в рамках стипендиальной программы лучшие студенты-энергетики этих вузов получают повышенную стипендию от Эн+. Кроме того, в этом году ГК "Волгаэнерго" подписала соглашение о взаимодействии с ННГУ им. Лобачевского в сфере образования, научных исследований и инноваций. В рамках сотрудничества будет осуществляться взаимодействие и с филиалом ННГУ им Н.И. Лобачевского в Балахне, в котором можно получить среднетехническое образование по профилю "электроэнергетика".

Благоустройство общественных территорий

В конце ноября в Московском районе Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие экотропы вдоль реки Левинки, которая была построена благодаря победе проекта в грантовом конкурсе Эн+. Грантополучатели начали работу над проектом ещё в июне. Сначала они произвели уборку прибрежной зоны реки, очистив её от мусора, затем волонтёры высадили саженцы многолетних растений и цветов. В летний и осенний периоды были организованы экологические лекции на тему важности сохранения природы и окружающей среды. Место для экотропы было выбрано не случайно – река Левинка является уникальным природным объектом Нижнего Новгорода. Экологическая тропа станет еще одной точкой притяжения для семейного отдыха, а также способствует экологическому воспитанию горожан.

Жилищная программа

В 2023 году компания Эн+ продолжила корпоративную ипотечную программу в Нижнем Новгороде. Проект был запущен летом 2020 года, за это время более 320 сотрудников энергохолдинга получили свои квартиры, из них 29 человек из Нижнего Новгорода. Основная задача корпоративной ипотечной программы – повысить качество жизни работников компании. У сотрудников предприятий Эн+ есть большой выбор вариантов жилплощади для покупки – на льготных условиях они могут приобрести квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также частный дом. Помимо этого, профинансировать взятую ранее ипотеку. Подать заявку на участие в программе могут сотрудники, проработавшие на предприятиях группы компании не менее трех лет, а молодые специалисты – от одного года.

Лыжные забеги на Щелковском хуторе

В марте на Щелковском хуторе состоялся День спорта "На лыжи!". Аналогичные мероприятия при поддержке Федерации лыжных гонок России с 2016 года проходят в городах Сибири и впервые праздник спорта прошел в Нижнем Новгороде. Программа включала в себя лыжные заезды мужчин и женщин разных возрастов на дистанции 5 и 3 км, также прошли корпоративный, детский и костюмированный забеги. Кульминацией лыжных забегов в Нижнем Новгороде стала автограф-сессия с участием легендарных нижегородских спортсменов: Николая Круглова – советского биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира и Артёма Мальцева – российского лыжника, серебряного призёра чемпионата мира 2021 года в эстафете, участника Олимпийских игр в Пекине, мастер спорта международного класса.

Экологическая акция "360"

В августе жители Нижнего Новгорода по традиции участвовали в экологической акции "360", которая является частью комплексной программы Эн+ "Мир со знаком плюс". Более ста нижегородцев собрались на берегу Пермяковского озера в Автозаводском районе и общими усилиями собрали 137 мешков мусора, 20 колесных шин и один диван. В сумме собранный мусор вышел почти на 1800 килограмм. Все собранные отходы были отправлены на мусоросортировочные предприятия, которые за месяц до акции посетили сотрудники Эн+. В финале акции "360" волонтеры установили плот для уток, который вручную собрал один из сотрудников Эн+.

Дискуссионный клуб "PRO Нижний"

В ноябре состоялась первая встреча участников дискуссионного клуба "PRO Нижний", организатором которого выступает компания Эн+. На площадке Музея истории ГАЗа собрались общественные деятели, представители бизнес-сообщества, специалисты по урбанистике и развитию городских территорий, чтобы обсудить тему развития крупнейшего в Нижнем Новгороде района – Автозаводского. Каждый из участников диалога поделился своим видением будущего Нижнего Новгорода. Идею создания клубов, где жители разных сфер деятельности будут встречаться на одной площадке для появления новых решений, несколько лет назад озвучил основатель Эн+ Олег Дерипаска. Общественный деятель не раз говорил, что для развития регионов необходимо придерживаться открытости и установления доверительных отношений между всеми заинтересованными сторонами — государством, бизнесом и городским сообществом.