Глеб Никитин поблагодарил ветеранов боевых действий за службу и верность долгу Общество

Фото: Кира Мишина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к ветеранам боевых действий в памятную дату 1 июля. Он выразил признательность всем, кто с оружием в руках отстаивал интересы Родины, подчеркнув, что для этих людей неизменными остаются понятия долга, чести и любви к Отечеству.

Глава региона отметил, что многим ветеранам довелось выполнять воинский долг вдали от дома, в горячих точках. Одни прошли Афганистан, другие участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе.

Отдельные слова благодарности он адресовал бойцам специальной военной операции, которые сегодня защищают будущее России, ее суверенитет и право граждан жить в мире. По его словам, они спасли тысячи жизней и доказали, что Россия своих не бросает.

Глеб Никитин также подчеркнул, что в Нижегородской области ведется системная работа по социальной адаптации и поддержке ветеранов.

Бойцы становятся наставниками для молодежи, участвуют в патриотическом воспитании. Многие находят себя в политике и местном самоуправлении, пробуют силы в преподавательской и управленческой деятельности, открывают для себя новые виды спорта.

«Спасибо вам за мужество и пример истинного служения своему делу! Будьте здоровы, пусть рядом всегда будут верные товарищи и любящая семья!» — заключил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что группа добровольцев-операторов БПЛА отправилась на СВО из Нижнего Новгорода.