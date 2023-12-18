Новогодний концерт организовали для постояльцев дома-интерната "Зеленый город" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Дед Мороз и Снегурочка, подарки, любимые песни, поздравления от детей – для проживающих в доме-интернате "Зеленый город" организовали праздник. Он прошел в рамках всероссийской благотворительной акции "Серебряная ёлка" партии "Единая Россия".

В течение месяца все желающие передавали подарки для постояльцев стационарных учреждений соцобслуживания и одиноких пожилых людей: пледы, постельное белье, средства личной гигиены, домашнюю одежду, праздничные продуктовые наборы.

Поздравить постояльцев в дом-интернат для престарелых и инвалидов "Зеленый город" приехали представители регионального отделения партии, министерства социальной политики Нижегородской области, Союза пенсионеров России и волонтеры.

"Мы собрали подарки для людей старшего поколения, которые в силу разных обстоятельств остались без родственников. И очень приятно, что многие откликнулись на акцию. В ней приняли участие депутаты городской Думы, регионального парламента, наши активисты, сторонники. И просто неравнодушные жители приходили в Штаб общественной поддержки и приносили подарки. Сегодня мы приехали, чтобы поздравить наших уважаемых ветеранов и пенсионеров, подарить им частичку новогоднего настроения и праздника. Было очень радостно видеть их светящиеся глаза, как они с душой подпевали артистам, аплодировали. А улыбки на их лицах – это лучшая награда для нас!" - рассказал региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Дом-интернат "Зеленый город" - самый крупный в регионе среди подобных соцучреждений, сегодня здесь проживает 150 человек.

Гости также побывали в комнатах у постояльцев, которые в силу своих физических возможностей не могли присутствовать на концерте, и вручили им подарки с добрыми пожеланиями.

"Главная цель акции – забота о старшем поколении. Постоянный уход, комфортные условия для жизни социальные учреждения обеспечивают круглосуточно. Но очень важны внимание и позитивные эмоции. А нас общение с такими людьми наполняет душевным теплом и добротой. Сегодня познакомился с удивительным человеком - Александрой Семеновной Виль. Живет в доме-интернате уже больше 10 лет, а в этом году отметила свой вековой юбилей. В ней столько жизнелюбия и сердечности! Увлекается вязанием. Пусть эта "Серебряная ёлка" создаст предновогоднее праздничное настроение нашим дорогим ветеранам", - поделился заместитель министра социальной политики Нижегородской области Вадим Цыганов.

Свои поздравления для пожилых людей подготовили и юные нижегородцы. Воспитанники социально-реабилитационного центра "Улыбка" Автозаводского района передали сделанные своими руками новогодние открытки. А дети из регионального центра "Вега" подготовили творческие номера.

"Конечно, мы пытаемся создать для наших проживающих уют, праздничную атмосферу: нарядили ёлки, украсили помещения. Но добрым гостям, общению, подаркам они очень рады и всегда ждут с нетерпением. Эта хорошая и теплая акция - еще один повод подарить им хорошее настроение и заряд бодрости. Большое спасибо всем неравнодушным людям за нее!" - сказала директор дома-интерната Любовь Торгашева.

Также в рамках акции волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" посещают на дому одиноко проживающих пожилых людей, поздравляют с наступающим Новым годом и вручают подарки.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".