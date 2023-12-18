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Общество

Энергетик – звучит гордо!

22 декабря 2023 17:30  [73] Общество

22 декабря для сотрудников энергетической отрасли имеет особый смысл. В этот день они отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. Так, и для сотрудников ГК "Волгаэнерго" (входит в энергометаллургический холдинг Эн+) этот день наполнен поздравлениями и словами благодарности за их труд и ответственность. Они занимаются проектированием, строительством, эксплуатацией и обслуживанием энергетических систем, которые обеспечивают нам электричество и тепло в домах. Пусть работа специалистов этой отрасли совсем незаметна, но она незаменима. 

"Тепло и свет в домах, работа предприятий, школ, больниц, движение транспорта, бесперебойная связь – все это напрямую зависит от труда энергетиков. Подводя итоги уходящего года, могу с уверенностью сказать, что мы можем гордиться полученными результатами работы. На Автозаводской ТЭЦ был смонтирован новый мазутный резервуар, силами сотрудников "Теплосетей" произведен ремонт теплотрасс, "Генерация тепла" модернизировала котельную в поселке Мостотряд, Заводские сети уделяли большое внимание к повышению качества воды в Автозаводском и районе. А главное – точно и в срок запустили тепло в дома нижегородцев, - сказал Виталий Гаврюшенко, генеральный директор ГК "Волгаэнерго".

"Энергетика – это призвание. В детстве я и не думал, что жизнь сведет меня с этой отраслью. Пусть работа изо дня в день требует максимум сил и ответственности за результат, ты понимаешь свое чувство причастности к важному, чувство нужности людям и это дает силы на новые достижения", - говорит старший мастер участка технического обслуживания и ремонтов ООО "Генерация тепла" Антон Лебедев.

Ольга Лисина, инженер-технолог 1 категории цеха водоснабжения и канализации ООО "Заводские сети" в профессии уже более 35 лет и точно знает каким образом осуществлять учет воды, поступаемой на Автозаводскую водопроводную станцию из реки, и объем получаемой, уже приготовленной воды, питьевой, которая уходит в дома нижегородцев. Это на первый взгляд только кажется, что процесс водоподготовки легкий. Изначально вода из Оки поступает самотеком в приемный колодец, после чего насосами подается в смесители, где обрабатывается реагентами. Далее она поступает в камеры реакции, горизонтальные отстойники, после этого на фильтры и в контактные камеры озонаторной станции, где ее обрабатывают озоном. Пройдя контактные камеры озонирования поступает в резервуары чистой воды, откуда при помощи насосов подается потребителям. В целом, ежедневно поднятый объем воды из реки составляет –  110 тыс. кубов. 

"Мне нравится моя работа. В цех я пришла еще в ноябре 1988 года. Начинала с машиниста насосных установок, затем перешла в инженеры производственно-технической группы. Сейчас, помимо учета воды, в мои обязанности еще входит первичный учет в области обращения с отходами – б/у спецодежда, картон, шины и другое, чтобы все размещалось раздельно и согласно утвержденных схем. Очень люблю порядок", - делится Ольга Лисина.

"Еще со школьных лет мне нравились такие предметы, как физика и математика, поэтому я решила, что хочу стать энергетиком. Энергетик - это прежде всего ответственный, внимательный и дисциплинированный человек. Он должен обладать самыми разными знаниями, эффективно решать задачи по обеспечению энергоснабжения", - говорит Виктория Королева, инженер-электроник 1 разряда ЦТАИ ООО "Автозаводская ТЭЦ". 

Александр Давыдов, мастер тепловых сетей ООО "Теплосети": "Большая часть работы мастера тепловых сетей вне зависимости от погодных условий проходит на улице. При любой задаче важно точно организовать всю деятельность бригады, чтобы сделать ее быстро и качественно, не нарушая сроки. Очень важно при этом работать в команде".  

"В работе электрослесаря все очень строго: она связана с электричеством, поэтому соблюдение правил безопасности стоит на первом месте. И пусть, чаще всего, нам приходиться работать на улице, при любых погодных условиях, когда риск аварий или поломок выше, которые нужно устранить в кратчайшие сроки. все это делается для блага нижегородцев", - отмечает электрослесарь по эксплуатации приборов учета 3 разряда АО "Волгаэнергосбыт" Дмитрий Панков.

День энергетика — больше, чем просто профессиональный праздник. Ведь от энергетиков зависит судьба страны, развитие промышленных предприятий, тепло и свет больших городов и маленьких поселков — все это в их руках.

"От души поздравляю энергетиков с профессиональным праздником – Днем энергетика! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии. Пусть с вами рядом всегда будут те, кто вам дорог - самые близкие и родные люди. День энергетика – праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха", - отметил Виталий Гаврюшенко.

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Теги:
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