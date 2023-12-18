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Бизнес

Группа ВТБ: 68% жителей ПФО хотят в наступающем году копить и сберегать деньги

25 декабря 2023 12:04  [96] Бизнес

Более половины жителей Приволжского федерального округа (ПФО) ожидают, что 2024 год будет для них лучше 2023-го. 47% опрошенных намерены в наступающем году путешествовать, 68% - делать накопления, 39% ожидают, что их финансовое положение улучшится. Главные пожелания себе и другим на 2024 год у респондентов  – здоровье, мир и согласие. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

68% жителей ПФО хотят в наступающем году копить и сберегать деньги (28% точно, 40% скорее всего). Лишь 4% не намерены делать накопления. Четверть респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. 39% полагают, что их финансовое положение в 2024 году улучшится (28% скорее улучшится, 11% определенно). Еще 26% опрошенных не ожидают изменений в своем финансовом положении. 17% затруднились ответить на этот вопрос.

Наибольшее число опрошенных приволжан (40%) назвали желаемым для себя уровнем дохода в 2024 году - 50-100 тысяч рублей в месяц. 22% хотели бы иметь 100-150 тысяч, а 14% - более 150 тыс. рублей в месяц. 24% считают достаточным для себя уровень дохода до 50 тысяч рублей в месяц.

Жители ПФО ждут увеличения своих доходов в 2024 году. 33% респондентов рассчитывают, что их доходы вырастут на 20-50%, 26% опрошенных - на 5-20%, 18% мечтают о росте доходов в 2 раза и более.

Отвечая на открытый вопрос о планах совершить крупные покупки (можно было давать более одного варианта ответа), 21% сообщили, что готовы тратить в 2024 году на ремонт и мебель. 13% планируют купить автомобиль, 9% - квартиру, 4% собираются обзавестись загородным жильем. 6% хотят потратить значительную сумму на образование. При этом 52% заявили, что пока не запланировали крупные покупки. 

47% приволжан намерены в 2024 году путешествовать (33% скорее да, 14% точно да). Не планируют поездок 35%. Еще 18% затруднились ответить на этот вопрос. Среди тех, кто планирует путешествовать, 91% хотят делать это по России, 29% надеются поехать за границу.

Планируют взять потребительский кредит в 2024 году 10% опрошенных россиян, ипотеку - 4%, автокредит – 5%. Каждый пятый затруднился с ответом на этот вопрос. 64% не собираются брать в 2024 году кредиты (28% скорее нет, 36% точно нет).

49% опрошенных надеются, что 2024 год будет лично для них лучше 2023-го. По мнению 42% респондентов 2024 год будет для них таким же, 9% полагают, что хуже.

Отвечая на открытый вопрос о пожеланиях себе и другим в 2024 году (можно было давать более одного варианта ответа), 85% пожелали здоровья, 68% - мира и согласия, 58% - душевного спокойствия и равновесия, также 58% - больше денег, 55% - счастья, 53% - любви, 52% - семейной идиллии, 45% - хорошей работы.

*Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
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