Нижегородец лишился более 200 тысяч рублей после распития спиртного с незнакомой женщиной Происшествия

Нижегородец лишился более 200 тысяч рублей после совместного распития спиртного с незнакомой женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам 54-летнего потерпевшего, в темное время суток в Нижнем Новгороде он познакомился на улице с женщиной, с которой затем стал совместно употреблять алкоголь в парковой зоне.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина не заметил, как его новая знакомая скрылась с телефоном и банковской картой потерпевшего.

В дальнейшем мужчина обнаружил, что с его счета были списаны денежные средства в сумме порядка 231 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в краже, ей оказалась 38-летняя нижегородка, ранее судимая. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Павлова отдала мошенникам почти полмиллиона рублей.