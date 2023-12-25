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Происшествия

Нижегородец лишился более 200 тысяч рублей после распития спиртного с незнакомой женщиной

29 декабря 2023 09:23  [69] Происшествия

Нижегородец лишился более 200 тысяч рублей после совместного распития спиртного с незнакомой женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам 54-летнего потерпевшего, в темное время суток в Нижнем Новгороде он познакомился на улице с женщиной, с которой затем стал совместно употреблять алкоголь в парковой зоне.

Находясь в состоянии опьянения, мужчина не заметил, как его новая знакомая скрылась с телефоном и банковской картой потерпевшего.

В дальнейшем мужчина обнаружил, что с его счета были списаны денежные средства в сумме порядка 231 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в краже, ей оказалась 38-летняя нижегородка, ранее судимая. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Павлова отдала мошенникам почти полмиллиона рублей.

 

 

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